Александр Хинштейн: "Уверен в том, что у застройщика не получится построить новую высотку на Пятой просеке"

Инициативная группа жителей Пятой просеки обратилась к депутату Госдумы РФ Александру Хинштейну с просьбой помочь остановить строительство нового многоэтажного дома в микрорайоне. По словам граждан, земельный участок, который ранее удалось отстоять у пяти застройщиков, вновь готовят к строительству — на площадку уже завозятся бетонные плиты.

"Началась подготовка строительной площадки. Это недопустимо. Да, с формальной точки зрения, мы понимаем, есть аренда земельного участка, он не в государственной, не в муниципальной собственности. Но, тем не менее, еще в прошлом году была выработана совместная позиция губернатора области, главы города Самара, которая заключалась в том, что новые жилые дома в этом месте строить не разумно. Особенно с развитием новой социальной инфраструктуры. Уверен в том, что у застройщика не получиться построить там новый дом, по крайней мере, мы будем ему в этом всячески препятствовать", — заявил парламентарий.

Также жители Пятой просеки обсудили с депутатом проблемы со строительством новой школы. Предполагалось, что образовательное учреждение на 1,5 тыс. мест появится на участке бывшей базы отдыха "Экономист". В октябре благодаря усилиям Александра Хинштейна площадка официально перешла из федеральной собственности в собственность Самары. Строительство планировали начать во 2-3 квартале 2020 года. Однако затем из-за сложного рельефа местности и близости к охранной зоне объекта культурного наследия "Дача купца Головкина" власти задумались об изменении проекта и строительстве школы уже не на 1,5 тыс. мест, а на 600. Предполагалось, что образовательное учреждение будет работать в две смены и таким образом сможет принять 1,2 тыс. учеников. Затем областной минстрой провел повторные расчеты и пришел к заключению, что рельеф участка позволяет построить два корпуса школы — на 600 и на 900 мест. Теперь же, по словам местных жителей, департамент строительства Самары и вовсе предложил сменить участок.

"Все, что мы услышали от городского депстроя, идет "в разрез" с ранее принятыми решениями. Во-первых, школу передвигают, теперь ее собираются строить на участке турбазы "Мечта", где расположен реликтовый лес, ближе к Волге. Также ее хотят строить не на 1,5 тыс. мест, а на 600…", — сетуют граждане.

Александр Хинштейн предложил жителям привлечь независимых проектировщиков и создать свой, оптимальный для них вариант размещения школы на этом участке, учитывая все особенности земли в этом месте, его рельеф и наличие зеленых зон. Александр Хинштейн пообещал жителям, что вынесет этот вопрос на обсуждение с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым.

"Мне очень неприятно, что ситуация разворачивается не так, как мы раньше планировали. Я по-прежнему считаю, что школа должна быть максимально вместительной. И сегодня технические возможности позволяют, помимо запланированной сейчас школы на 600 мест, построить вторую школу на 900 мест. Соответствующие предпроектные предложения минстроем Самарской области подготовлены. Думаю, нам надо будет собраться с коллегами из исполнительной власти региона и окончательно и квалифицированно ответить на этот вопрос. Мне остается непонятным, почему несколько раз менялась конфигурация школы, почему у нас департамент строительства города представлял три взаимоисключающих проекта, зачем я потратил такое количество времени на передачу из федеральной собственности в муниципальную земельного участка бывшей базы "Экономист", если школу вдруг решили строить на участке базы "Мечта"? Если это так, то давайте вернем базу "Экономист" в федеральную собственность! Я лично просил министра просвещения РФ Ольгу Васильеву и руководителя Росимущества РФ передать базу "Экономист" под строительство школы в рамках нацпроекта "Образование". Я не хочу обманывать членов правительства. Если этот участок городу не нужен, давайте начнем его возвращать!", — заключил депутат.