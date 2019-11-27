Сызранские приставы взыскали штраф с организации за не отремонтированную вовремя дорогу

Судебные приставы г. Сызрани взыскали с организации административный штраф в размере 100 тыс. руб. за не отремонтированную вовремя дорогу, сообщает пресс-служба УФССП по Самарской области.

Покрытие проезжей части в Сызрани на одном из участков дороги не соответствовало требованиям ГОСТу. На нем имелись дефекты дорожного покрытия, превышающие предельно допустимые показатели по длине, ширине и глубине. Нарушения законодательства не позволяли гарантировать требуемый уровень безопасности для водителей транспортных средств. Суд обязал учреждение, отвечающее за качество дорог, привести покрытие проезжих частей в надлежащий вид.

Данное требование выполнено организацией не было, в результате чего в отношении нее был составлен протокол по ч. 28 ст. 19.5 КоАП РФ за повторное невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный надзор в области обеспечения безопасности дорожного движения, об устранении нарушений законодательства.

Мировым судьей вынесено постановление о назначении административного наказания в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей.

В отделе судебных приставов № 1 г. Сызрани и Сызранского района Самарской области было возбуждено исполнительное производство о взыскании с должника административного штрафа. Судебные приставы направили должнику копию о возбуждении исполнительного производства и предупредили его об ответственности за неисполнение решения суда. В установленный законом срок учреждение, занимающееся ремонтом дорог, штраф полностью погасило.

Участок проезжей части, на котором имелись дефекты дорожного покрытия, отремонтирован.