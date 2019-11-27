В среду, 27 ноября, сенатор Сергей Мамедов провел прием граждан в режиме онлайн в региональной общественной приемной партии "Единая Россия".

Одна из жительниц Самары обратилась к сенатору с вопросом о снабжении инвалидов расходными средствами реабилитации. По словам заявителя, после передачи полномочий по обеспечению "расходниками" от органов соцзащиты в Фонд социального страхования инвалиды стали получать их несвоевременно и в меньшем количестве. Сенатор принял решение направить соответствующий запрос в ФСС с просьбой в кратчайшие сроки прояснить ситуацию.

Проблему установки шумовых полос на трассе возле дачных участков на "Обводной дороге" в районе СДТ "Урожай" (Черновское водохранилище) затронула в своем обращении Т.П. Мысина. По ее словам, шум и вибрация от движения грузового автотранспорта днем и ночью мешают жителям. Они обращались с вопросом установки полос в министерство транспорта Самарской области, но ответ так и не получили.

Сергей Мамедов пообещал разобраться в данной ситуации совместно с минтрансом и при необходимости вынести решение вопроса на федеральный уровень — обратиться в Федеральное дорожное агентство (Росавтодор).

В. Н. Данилова обратилась к сенатору с проблемой дополнительного строительства соцобъектов в Октябрьском районе г. Самары. Она рассказала, что жители района жалуются на огромные очереди в поликлиниках, нехватку врачей и некачественное медицинское обслуживание.

Было принято решение направить запрос в министерство здравоохранения Самарской области, администрацию города и комитет по здравоохранению, демографии и социальной политике Самарской губернской думы для разрешения сложившейся ситуации.

"Нам очень понравилась подобная форма приема, — заметили граждане по итогам приема, — любой гражданин вот так запросто, в оперативном режиме, может рассказать о волнующей его проблеме члену Совета Федерации и получить решение вопроса".

Напомним, что мероприятие прошло в рамках Всероссийской недели приемов граждан партии "Единая Россия".