БК "Самара" в матче чемпионата Суперлиги переиграл "Восток-65"

В среду, 27 ноября, БК "Самара" на выезде обыграл "Восток-65" в матче чемпионата Суперлиги, сообщает пресс-служба клуба.

Первая половина матча прошла в равной борьбе - 23:23 после первого периода, 39:39 к большому перерыву. Рывок, ставший во многом решающим, "Самаре" удалось сделать в третьем периоде, когда разыгрался Владимир Пичкуров: он набрал 14 очков и помог команде оторваться в счете (64:51). И хотя в заключительной десятиминутке "Восток" смог сократить отставание до двух очков, Алексей Нестеров и Максим Дыбовский своими попаданиями принесли самарцам победу.

87:83 - первая победа "Самары" на Сахалине. Самыми результативными в составе команды стали Владимир Пичкуров (27 очков), Алексей Нестеров (16) и Максим Дыбовский (15 очков).

Из Южно-Сахалинска "Самара" переберется во Владивосток, где 30 ноября в матче лидеров Суперлиги сыграет со "Спартаком-Приморье". Сейчас у обеих команд - по восемь побед в девяти матчах.