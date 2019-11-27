16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
БК "Самара" в матче чемпионата Суперлиги переиграл "Восток-65" Женский БК "Самара" разгромил "Юность" - 78:51 БК "Самара" потерпел первое поражение в сезоне от "Руны-Баскет" - 86:97 БК "Самара" переиграл "Урал" - 86:63 БК "Самара" разгромил "Уфимец" - 82:63

Баскетбол Спорт

БК "Самара" в матче чемпионата Суперлиги переиграл "Восток-65"

ЮЖНО-САХАЛИНСК. 27 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 40
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В среду, 27 ноября, БК "Самара" на выезде обыграл "Восток-65" в матче чемпионата Суперлиги, сообщает пресс-служба клуба.

Фото: пресс-служба БК "Самара"

Первая половина матча прошла в равной борьбе - 23:23 после первого периода, 39:39 к большому перерыву. Рывок, ставший во многом решающим, "Самаре" удалось сделать в третьем периоде, когда разыгрался Владимир Пичкуров: он набрал 14 очков и помог команде оторваться в счете (64:51). И хотя в заключительной десятиминутке "Восток" смог сократить отставание до двух очков, Алексей Нестеров и Максим Дыбовский своими попаданиями принесли самарцам победу.

87:83 - первая победа "Самары" на Сахалине. Самыми результативными в составе команды стали Владимир Пичкуров (27 очков), Алексей Нестеров (16) и Максим Дыбовский (15 очков).

Из Южно-Сахалинска "Самара" переберется во Владивосток, где 30 ноября в матче лидеров Суперлиги сыграет со "Спартаком-Приморье". Сейчас у обеих команд - по восемь побед в девяти матчах.

Какое событие, прошедшее в Самаре в 2019 году, вы считаете главным?

архив опросов

Гид потребителя

Фото на сайте

На турнире Samara Open определились победители в младшей возрастной группе

На турнире Samara Open определились победители в младшей возрастной группе

БК "Самара" принимал "Спартак-Приморье"

БК "Самара" принимал "Спартак-Приморье"

Лидер турнира "Самара" уступила "Спартаку-Приморье" — 69:77

Лидер турнира "Самара" уступила "Спартаку-Приморье" — 69:77

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1