Занятие в #ШМК2019 провел главный редактор журнала "Самар татарлары"

26 ноября в Межвузовском гуманитарном музейном центре Самарского университета прошло четвертое занятие Школы межнациональных коммуникаций #ШМК2019. Перед слушателями выступили главный редактор журнала "Самар татарлары" ("Самарские татары") Данияр Сайфиев и доцент кафедры социологии и культурологии Самарского университета Анна Пустарнакова.

Данияр Сайфиев, главный редактор ежеквартального журнала "Самар татарлары" ("Самарские татары"), рассказал о том, как строится работа национальных СМИ в многонациональном регионе, какие задачи приходится решать, чтобы издание продолжало выходить и развивалось. Фактически на данный момент татарский журнал — одно из немногих региональных национальных изданий. Максимально наполненный и эстетически привлекательный журнал практически не содержит рекламных материалов, издается полностью на спонсорские средства. "У нас есть возможность удешевить выпуск издания, но мы уже задали себе очень высокую планку, опускаться ниже как-то не хочется", — отметил главный редактор. Журнал очень заинтересовал слушателей #ШМК2019: кого-то в профессиональном, а кого-то и в личном плане.

Данияр также является исполнительным директором Самарского областного татарского общества "Туган тел" ("Родной язык"), которое в ноябре этого года отмечает свое 30-летие. Слушатели посмотрели небольшой фильм, повествующий о том, как "Туган тел" зарождалось в Куйбышеве. Участники встречи узнали, с каким энтузиазмом инициативная группа из нескольких человек работала в годы перестройки над созданием татарского культурного центра, поставив перед собой серьезные задачи — сохранение национальных традиций, воспитание молодежи с опорой на историю и культуру татарского народа, создание возможностей для изучения родного языка. Интересно, что в аудитории нашлось немало желающих изучать татарский. Данияр с радостью порекомендовал школу "Яктылык", которая находится по адресу: г. Самара, ул. Александра Матросова, 11а.

Лекция Анны Пустарнаковой, доцента кафедры социологии и культурологии Самарского университета, кандидата социологических наук, на тему "Социологические исследования миграционных процессов (на примере использования различных социологических методик)" коснулась актуальных метолик, использующихся в социологии в сфере изучения миграции, особенностей взаимодействия мигрантов с местным населением, социальных процессов адаптации и ассимиляции.

В конце лекции завязалось интересное обсуждение по поводу иностранных студентов самарских вузов, в частности — Самарского университета. По наблюдениям преподавателей, студенты из-за рубежа достаточно хорошо адаптируются в самарских реалиях, находят товарищей и друзей среди однокурсников. Проблемой первое время как для преподавателей, так и для студентов, разумеется, является языковой барьер, но он достаточно быстро преодолевается: сегодня в вузах работают бесплатные курсы по изучению русского языка. Анна озвучила, что в Самарском регионе есть проект по созданию межвузовского кампуса для иностранных и иногородних студентов. Любопытно, что наибольшие трудности во взаимоотношениях местных и иностранных студентов чаще всего проявляются в организации быта. Однако как известно, выстраивание гармоничного совместного проживания, в процессе которого не возникает конфликтного разделения "я" и "другой", — непростая задача и для представителей одной национальности.

Следующее занятие #ШМК состоится 28 ноября. Слушателей ожидает встреча с преподавателем воскресной школы областного осетинского национально-культурного центра "Алания" и редактором осетинской газеты в Самаре Тамарой Маргиевой, а также лекция доцента кафедры социологии и культурологии, кандидата социологических наук Ольги Малакановой на тему "Миграция как взаимоотношения через призму "своих" и "чужих". Встреча пройдет в Межвузовском гуманитарном музейном центре Самарского университета: ул. Академика Павлова, 1, корпус 22-в. Начало встречи в 18:00. Вход свободный.

Для участия в #ШМК2019 нужно зарегистрироваться по ссылке: npc-university.timepad.ru/event/1080903/

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