Самарцев предупреждают об опасности тонкого льда

Администрация Самары предупреждает горожан об опасности выхода и выезда на лед.

Безопасным для человека считается лед толщиной не менее 15 см. При этом толщина льда даже на одном водоеме не везде одинакова. Прозрачный лед голубого, зеленого оттенка — прочный, у льда белого цвета прочность в два раза меньше. Тонкий лед имеет оттенки серого, матово-белого или желтого цвета. Ноздреватый и пористый лет обрушивается без характерного потрескивания.

Нельзя выходить на лед в темное время суток и при плохой видимости. Не проверяйте на прочность лед ударом ноги. Если после первого сильного удара поленом или лыжной палкой показалось хоть немного воды — значит, ходить по льду нельзя. При этом нужно отойти по своему следу к берегу скользящими шагами, не отрывая ног ото льда и расставив их на ширину плеч, чтобы нагрузка распределялась на большую площадь. Точно так же следует поступать, если лед потрескивает и в нем образовались трещины.

Если вы увидели провалившихся под лед людей, срочно зовите на помощь тех, кто находится рядом. Связавшись друг с другом ремнями или шарфами, ползком добирайтесь до пострадавшего. Желательно, чтобы самый легкий человек двигался первым. И так же ползком нужно вытягивать пострадавшего на берег. Можно использовать подсобный материал: доски, палки и так далее. Также следует позвонить в службу спасения и оказать первую помощь пострадавшему.