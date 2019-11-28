Минтранс начал поиски подрядчика для строительства второй очереди Фрунзенского моста

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области начало поиски подрядчика для строительства второй очереди Фрунзенского моста. Соответствующие документы опубликованы на сайте госзакупок.

Согласно условиям контракта стоимостью 5,56 млрд руб., проект предусматривает строительство мостового перехода "Фрунзенский" через р. Самара с выходом на автомобильную дорогу "Автодорожный маршрут "Центр — Поволжье — Урал": от ул. Шоссейная до границы г. о. Самара.

Протяженность объекта — 7,78 километров. Дорога будет рассчитана на 4-6 полос и возможность ехать со скоростью до 80 км/ч. Также подрядчику предстоит возвести три автодорожных путепровода:

через железнодорожные пути на 1094 км перегона Кряж — Самара длиной 212,69 метров;

на пересечении "Кряжское шоссе — Новокуйбышевское шоссе — ул. Уральская — ул. Утевская" длиной 212,62 метров;

на примыкании "Пугачевский тракт — Стромиловское шоссе — ул. Грозненская" длиной 124,4 метров.

На выполнение работ у исполнителя будет время с момента заключения контракта до 1 ноября 2022 года.

Деньги на строительство выделит областной бюджет. Подрядчик получит их четырьмя траншами, первый из которых в размере 7,8 млн руб. уже в этом году. Электронный аукцион проведут 13 декабря.