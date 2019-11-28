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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

АО "Транснефть - Приволга" завершило плановые работы на магистральных нефтепроводах

САМАРА. 28 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "Транснефть - Приволга" завершило плановые ремонтные работы на площадочных объектах и на линейной части магистральных нефтепроводов (МН) Куйбышев — Лисичанск, Нижневартовск — Курган — Куйбышев, Куйбышев — Унеча-2.

Работы выполнены в рамках комплексной программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта АО "Транснефть - Приволга" во время плановой 72-часовой остановки участков магистральных нефтепроводов в Самарской, Саратовской, Волгоградской областях.

Цель — обеспечение безаварийной эксплуатации и экологической безопасности системы магистральных нефтепроводов АО "Транснефть - Приволга".

Во время плановой остановки участка Нурлино — Самара МН Нижневартовск — Курган — Куйбышев специалисты центральной ремонтной службы Бугурусланского районного нефтепроводного управления (РНУ) заменили одну задвижку и вырезали три дефекта на линейной части нефтепровода, заменили две задвижки на блочной комплектной насосной станции (БКНС) "Комсомолец".

Заменена задвижка на линейной части участка Самара — Красный Яр нефтепровода Куйбышев — Лисичанск. На нефтеперекачивающей станции (НПС) "Самара-2" специалисты провели средний ремонт двух задвижек и заменили одну задвижку. На НПС "Бородаевка-2" выполнен средний ремонт задвижки, на НПС "Грачи-3" и "Терновка-2" отключены узлы пропуска средств очистки и диагностики (СОД) от магистрального нефтепровода.

Специалисты ремонтных служб подключили построенную систему измерения количества нефти (СИКН) № 32 на НПС "Самара-1" и подпорный насосный агрегат (ПНА) № 7.

Во время плановой остановки участка Красный Яр — 915 км МН Куйбышев — Лисичанск заменена задвижка на камере пуска СОД, подключен подводящий коллектор к существующей системе сглаживания волн давления НПС "Суходольная". На линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Красный Яр" выполнены средний ремонт задвижки и врезка магистрального насосного агрегата № 1.

В ремонтных работах было задействовано более 300 специалистов Самарского, Бугурусланского, Волгоградского и Саратовского РНУ, использовалось более 110 единиц техники.

Транспортировка нефти возобновлена по графику в штатном режиме.

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