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Культура

В Сергиевском районе появится передвижной культурный центр

СЕРГИЕВСК. 28 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Сергиевском районе (с. Сергиевск, ул. Советская, 66, площадка РДК "Дружба") 29 ноября, в 14:30, презентуют передвижной многофункциональной культурный центр (автоклуб), приобретенный в рамках нацпроекта "Культура".

Нацпроект реализуют по поручению президента России Владимира Путина. В Самарской области исполнение находится под личным контролем губернатора Дмитрия Азарова, который является руководителем рабочей группы Госсовета по направлению "Культура".

Основной целью проекта является вовлечение в культуру как можно большего количества людей, обеспечение им доступа к услугам культуры и возможностей для самореализации.

Всего в рамках нацпроекта "Культура" с 2019 по 2024 г. в регионы РФ поступят 600 многофункциональных передвижных культурных центров.   

В 2019 г. жители пяти районов Самарской области познакомятся с выступлениями талантливых земляков. Творческие коллективы увеличат географию выступлений. Автоклубы марки ГАЗон NEXT поступят в Алексеевский, Волжский, Похвистневский, Сызранский и Сергиевский районы.

Какое событие, прошедшее в Самаре в 2019 году, вы считаете главным?

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