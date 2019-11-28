В Сергиевском районе появится передвижной культурный центр

В Сергиевском районе (с. Сергиевск, ул. Советская, 66, площадка РДК "Дружба") 29 ноября, в 14:30, презентуют передвижной многофункциональной культурный центр (автоклуб), приобретенный в рамках нацпроекта "Культура".

Нацпроект реализуют по поручению президента России Владимира Путина. В Самарской области исполнение находится под личным контролем губернатора Дмитрия Азарова, который является руководителем рабочей группы Госсовета по направлению "Культура".

Основной целью проекта является вовлечение в культуру как можно большего количества людей, обеспечение им доступа к услугам культуры и возможностей для самореализации.

Всего в рамках нацпроекта "Культура" с 2019 по 2024 г. в регионы РФ поступят 600 многофункциональных передвижных культурных центров.

В 2019 г. жители пяти районов Самарской области познакомятся с выступлениями талантливых земляков. Творческие коллективы увеличат географию выступлений. Автоклубы марки ГАЗон NEXT поступят в Алексеевский, Волжский, Похвистневский, Сызранский и Сергиевский районы.