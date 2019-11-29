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Общество

В Самарской области в выходные прогнозируется снег с дождем

САМАРА. 29 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области в конце недели мороз ослабеет и местами пройдет небольшой снег, сообщает Приволжское УГМС.

В пятницу днем, 29 ноября, без существенных осадков. Ветер юго-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха -1...-6 °C.
В субботу, 30 ноября, ночью облачно. Небольшой, местами умеренный снег. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха -3...-8 °C. Местами гололедица. Днем небольшой, местами умеренный снег.
Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха 0...-5 °C.
В воскресенье, 1 декабря, ночью осадки в виде мокрого снега переходящего в дождь, местами туман. гололед. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Местами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха 0...-5 °C.
Местами гололедица. Днем Осадки в виде мокрого снега переходящего в дождь, местами туман, гололед.
Ветер юго-западный 7-12 м/с. Местами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха +2...-3 °C.

Какое событие, прошедшее в Самаре в 2019 году, вы считаете главным?

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