Инвестклимат в Самарской области заметно потеплел

Регион стремится попасть в топ-10 рейтинга состояния инвестклимата Агентства стратегических инициатив (АСИ).

В 2019 году Самарская область добилась резкого роста в рейтинге инвестиционного климата, поднявшись с 48-го места на 24-е. Улучшились показатели по качеству законодательных механизмов по защите и поддержке инвесторов, работе организационных механизмов поддержки бизнеса, повысилось качество информационной поддержки предпринимателей. По развитию государственно-частного партнерства (ГЧП) Самарская область удержалась на верхней позиции.

Глава региона Дмитрий Азаров поставил задачу войти в топ-10 лучших регионов страны с благоприятных инвестиционным климатом. Эксперты считают, что для этого нужно больше внимания уделять развитию автомобильной отрасли и сельского хозяйства.

Самарская область за один год показала мощную динамику роста в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах России. Регион занял в рейтинге 24-е место, улучшив свое положение на 24 позиции, благодаря чему область оказалась в десятке субъектов страны по темпам роста. Также область впервые вошла в топ-30 ведущих регионов по инвестиционной привлекательности. Место в рейтинге отражает готовность субъекта создавать благоприятные условия для ведения бизнеса.

Президент РФ Владимир Путин во время пленарного заседания в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2019) назвал Самарскую область одним из регионов, наиболее динамично меняющих инвестиционный климат.

С первых дней работы Дмитрия Азарова в должности главы региона перед областным правительством была поставлена задача по улучшению инвестиционного климата. В прошлом году область поднялась в рейтинге инвестклимата на 17 пунктов — с 65-го на 48-е место. При этом губернатор отмечал, что эта позиция не устраивает Самарскую область. Область сделала акцент на выстраивании прямого диалога с бизнесом. "Каждая встреча с бизнесом заканчивается оформлением протокольных поручений, которые потом жестко контролируются", — отмечал Дмитрий Азаров.

В итоге активной работы в этом году регион повысил свои показатели по основным критериям инвестклимата. Например, по такому показателю как "наличие и качество регионального законодательства о механизмах защиты и поддержки инвесторов" область поднялась в группу "А" из группы "Д", в которой находилась в 2018 году. По критерию "оценка механизма государственно-частного партнерства (ГЧП)" регион изначально занимал одно из самых лучших позиций по стране и в этом году устоял в группе "А", набрав 91,6 баллов при среднем значении в группе — 84,9 баллов. По развитию государственно-частного партнерства Самарская область входит в шестерку ведущих регионов страны.

Высокую оценку от АСИ регион получил и за эффективность работы организационных механизмов поддержки бизнеса. Так, по критерию "региональный совет по улучшению инвестклимата" область поднялась из группы "С" в "А", набрав 4,62 баллов при среднем значении в группе — 4,64 баллов. Совет по инвестициям в этом году в Самарской области был обновлен, в него ввели более 60% представителей бизнеса, актуализировали рабочую группу, которая сопровождает бизнес-проекты.

Свои позиции регион повысил и по критериям "региональная организация по привлечению инвестиций при работе с инвестором" и "качество информационной поддержки инвесторов и бизнеса", оказавшись в группе "А". Так, в регионе работает портал государственной поддержки бизнеса Самарской области "Мой бизнес" (mybiz63.ru), который оказывает финансовую, экспортную, консультационную поддержку, защиту бизнеса и прочее. Региональный фонд "Агентство по привлечению инвестиций" (АПИ) взаимодействует как с российскими, так и с иностранными инвесторами, продвигает региональные компании на российском и международном рынках. В этом году работа агентства была модернизирована, проведены опросы предпринимателей и множество бизнес-мероприятий. Это позволило наладить взаимодействие с предпринимательским сообществом.

"Чтобы нам двигаться вперед, пришлось бежать в два раза быстрее, чем другим регионам. Мы добились здесь заметного прогресса и в позапрошлом году, и в прошлом году, и это стало отражаться на восприятии бизнесом инвестиционного климата Самарской области", — говорил Дмитрий Азаров.

Несмотря на то что регион в числе лидеров по динамике развития инвестиционного климата, губернатор поставил задачу в ближайшие годы вывести область в топ-10 регионов с благоприятным инвестиционным климатом. "Предпосылки к этому есть. В прошлом году прирост внебюджетных инвестиций Самарской области составил 5,9% — это очень солидный показатель по сравнению со многими другими регионами. Меня и в том году не устраивала наша 48-я позиция в рейтинге, и в этом году 24-е место меня не устраивает. Это не для нашего региона. Но с точки зрения прогресса — это очень хорошая динамика в стране. Впереди много работы, и сегодня наши усилия по выстраиванию делового прямого диалога с предпринимателями приносят плоды. Мы понимаем, какие проблемы бизнес волнует, и над ними работаем", — отметил глава региона.

"Широкий выбор инвестиционных площадок в Самарской области позволяет удовлетворить потребности любого инвестора, заходящего на территорию региона. При этом акцент сделан на выстраивание прямого и открытого диалога с бизнесом. Нам важно получать обратную связь, чтобы своевременно вносить необходимые корректировки для оказания максимально эффективных мер поддержки. Укрепление и развитие делового климата в регионе — наш главный приоритет", — подчеркнул министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Председатель общественного совета при министерстве экономического развития и инвестиций Самарской области Виктор Егоршин отмечает, что взаимодействие бизнеса с региональными властями — неотъемлемая часть развития делового климата в области: "От этого диалога зависят и региональные налоговые отчисления, и количество вновь созданных рабочих мест, и социальное самочувствие наших граждан. Положительная динамика развития экономики региона опережает среднероссийские темпы роста. Это говорит о том, что правительство прислушивается к мнению бизнеса и считается с его потребностями".

По мнению партнера практики стратегии и операционной эффективности Althaus Group Германа Шеховцева, появление в совете по инвестициям новых участников, которые внесли конструктивные предложения, дало свои плоды: "Администрация региона услышала бизнес и пошла ему навстречу, естественно, увеличив инвестиционную привлекательность".

Как отмечает эксперт, крупные строительные и сельскохозяйственные фирмы, которые раньше подумывали организовать бизнес на территории Самарской области, получили больше возможностей для организации своего дела, а жители — больше рабочих мест и конкурентоспособные зарплаты. "Естественно, это положительным образом повлияло на место в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. Самарская область показала один из лучших темпов роста. Сейчас главное — удержать позиции и постепенно наращивать мощности. Драйверов роста у региона достаточно. Необходимо больше уделять внимания развитию автомобильной отрасли и сельского хозяйства, этими секторами сейчас интересуются и западные, и российские компании", — говорит Герман Шеховцев.