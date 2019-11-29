Дмитрий Азаров и Игорь Комаров обсудили реализацию нацпроектов и подготовку к юбилею первого автомобиля АвтоВАЗа

В четверг, 28 ноября, полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на двусторонней встрече обсудили реализацию на территории региона нацпроектов, инициированных президентом РФ Владимиром Путиным. Особое внимание было уделено предстоящему празднованию 50-летия выпуска первого автомобиля АвтоВАЗа.

Как отметил Дмитрий Азаров, в первый год реализации нацпроектов регион добился значительных результатов — Самарская область оказалась в числе лидеров в стране по реализации проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

"Мы полностью справились с задачей по вводу в эксплуатацию новых школ и взяли на себя повышенные обязательства по строительству и реконструкции детсадов. Поэтому работы по ряду объектов будут вестись до конца декабря, чтобы сдать их в текущем году", — подчеркнул губернатор.

Новые детсады строятся в Самаре, Тольятти, Нефтегорске, Похвистнево, а также в Волжском и Кошкинском районах. До конца текущего года всего планируется создать почти 1,5 тыс. мест в детских садах, в том числе 500 для детей в возрасте до 3 лет.

В рамках нацпроекта "Здравоохранение" уже открыто 7 ФАПов, строительство еще семи будет завершено до конца этого года. Продолжается возведение двух поликлиник в Тольятти.

Глава области в ходе разговора отметил, что обеспокоенность вызывает снижение рождаемости, которое наблюдается в большинстве регионов России с конца 2016 года. Правительство Самарской области ищет новые механизмы поддержки молодых родителей.

Так, по инициативе губернатора с первого января следующего года каждая семья, в которой родится первенец, получит подарочный набор. "Этот вопрос мы обсудили с родительским сообществом, многодетными мамами и определили, какая помощь нужна в первую очередь при рождении ребенка, — проинформировал полпреда Дмитрий Азаров. — Расчетная стоимость подарочного набора, в который входят самые необходимые вещи и средства гигиены, составляет 10 тыс. рублей". Что важно, вся продукция выпущена производителями Самарской области.

"Конечно, мы видим определенные демографические сложности, — отметил Игорь Комаров, обращаясь к Дмитрию Азарову. — Но я вижу, что работа идет по всем национальным проектам. Вы знаете, какие решения необходимо принять, чтобы добиться наибольших успехов. Уверен, что примете все меры, чтобы в следующем году более эффективно и быстро решать задачи, поставленные президентом России".

Особое внимание во время встречи стороны уделили подготовке к празднованию 50-летия выпуска первого автомобиля с конвейера АвтоВАЗа. "Следующий год с точки зрения бюджетных приоритетов региона я объявил годом Тольятти, — подчеркнул Дмитрий Азаров. — Год юбилейный не только для АвтоВАЗа, а для всего города. И мы сконцентрируем усилия на том, чтобы каждый житель Тольятти почувствовал этот праздник".

Правительство региона уже получило ряд предложений от мэрии Тольятти касательно того, что необходимо сделать в городе в 2020 году в первую очередь. Губернатор поручил муниципальным властям при формировании этих предложений посоветоваться с горожанами.

"Мы провели рабочую группу под председательством министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова по подготовке к юбилею, где все эти вопросы также предметно обсуждались. Хотел бы заручиться вашей поддержкой в организации самих юбилейных мероприятий", — обратился Дмитрий Азаров к полномочному представителю президента РФ в ПФО.

Игорь Комаров дал согласие подключиться к этому важному для тольяттинцев мероприятию и оказать необходимую поддержку.