В четверг, 28 ноября, в рамках региональной недели депутат Государственной Думы Евгений Серпер посетил с рабочей поездкой Жигулевск.

В Жигулевске депутат Госдумы принял участие в заседании городской думы. Главной темой обсуждения стали итоги реализации национальных проектов на территории города.

Первый год реализации нацпроектов стал для Жигулевска достаточно успешным: в 2019 году на территории города было реализовано 10 из 12 нацпроектов. В частности, продолжается ремонт здравпункта на Солнечной поляне, в марте следующего года он должен принять первых пациентов. В ближайших планах — открытие поликлиники в микрорайоне Моркваши. В Зольном на базе школы открыт Центр цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста". При Центре работает медиашкола, который Евгений Серпер оказывает поддержку.

Недавно в Жигулевске открылся виртуальный концертный зал. Теперь жители города могут смотреть онлайн-трансляции из главных концертных залов страны. В следующем году планируется приобретение музыкальных инструментов в детскую школу искусств. В рамках нацпроекта по формированию комфортной городской среды обновляются парки и скверы, облагораживается придомовая территория. И это всего лишь часть из реализованного в рамках нацпроектов.

Глава Жигулевска Дмитрий Холин поблагодарил Евгения Серпера за помощь в решении актуальных городских вопросов и содействие в развитии территории. Благодаря активной позиции федерального депутата на следующий год удалось почти в три раза увеличить финасирование дорожного строительства и ремонта. Кроме того, Евгений Серпер оказывает поддержку в благоустройстве.

"Радует, что в этом году Жигулевск стал победителем всероссийского конкурса лучших проектов комфортной городской среды. Проект реконструкции парка 40 лет ВЛКСМ получил много позитивных оценок. Была проделана непростая работа и это только начало, — подчеркнул депутат Госдумы.

На рабочей встрече депутат Госдумы обсудил с главой города Дмитрием Холиным акутальные вопросы развития Жигулевска, в том числе те, которые требуют дополнительной поддержки на федеральном уровне.

В этот же день Евгений Серпер провел прием граждан. Один из вопросов касался обращения с твердыми бытовыми отходами. Также поступило обращение по обеспечению путевками на санаторно-курортное лечение ветеранов труда. Своей очереди люди ждут не один год. Ситуация взята на личный контроль депутата.

В заключение рабочей поездки в Жигулевск Евгений Серпер дал интервью молодежной телестудии "Парадокс".