Подрядчик, не отремонтировавший в срок дороги в Исаклинском районе, заплатит штраф

В Самарской области подрядчика нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", допустившего нарушения, оштрафовали на 150 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Надзорное ведомство при проверке обнаружило, что с ООО "Больверк" заключили госконтракт на ремонт дорог межмуниципального значения в Исаклинском районе: дороги от трассы М-5 к селам Исаклы и Шентала и дороги Исаклы - Багряш. Однако подрядчик не выполнил в срок - до 31 июля 2019 г. - работы в полном объеме.

Гендиректору "Больверка" внесли представление, нарушения были устранены.

Но, кроме того, в отношении юрлица возбудили административное дело. В результате суд обязал организацию выплатить штраф.