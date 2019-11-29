В Татарстане заработал Sky Office банка "Открытие"

Sky Office банка "Открытие" будет оказывать до 85% всех дистанционных услуг потенциальным и действующим клиентам малого и среднего бизнеса банка по всей России.
Основные функции Sky Office — это консультации клиентов по телефону и через Интернет, продажа продуктов банка, техническая поддержка по работе в системе дистанционного банковского обслуживания. Новый сервисный центр повысит эффективность процессов операционной и сервисной поддержки, качество дистанционного обслуживания юридических лиц.
Выбор Казани для этого уникального федерального проекта не случаен. "Татарстан входит в число регионов-лидеров России по основным макроэкономическим показателям, обладает высоким потенциалом развития крупного, малого и среднего бизнеса, высоким интеллектуальным потенциалом и квалифицированными сотрудниками", — подчеркнул на торжественном открытии президент-председатель правления банка "Открытие" Михаил Задорнов.
За месяц работы в пилотном режиме сотрудники Sky Office уже приняли около 100 тысяч обращений предпринимателей по телефону, при этом 87% звонков принято в первые 20 секунд ожидания, 3,5 тысячи обращений в чатах со средним временем отклика 60 секунд и 13 тысяч электронных писем. Одна из основных функций Sky Office — привлечение новых клиентов — юридических лиц в банк на расчетное обслуживание, открытие счетов, продвижение кросс-продуктов. Доля в общих продажах банка за первый месяц работы уже составила 30%.
"Дистанционные сервисы сегодня очень востребованы клиентами, они весьма эффективны, и "Открытие" как технологичный, постоянно обновляющийся банк будет все активнее их развивать, — отметила руководитель блока клиентского сервиса банка Наталья Смирнова. — В 2020 году мы планируем увеличить численность сотрудников Sky Office в 1,5 раза, до 300 человек, и в разы увеличить объем своих услуг".
Площадь открытого центра Sky Office — 3000 квадратных метров, он оснащен передовыми цифровыми технологиями. Формат центра не похож на стандартный офис, здесь нет зонирования и строгого банковского дресс-кода. Здесь все сделано с заботой о сотрудниках: предусмотрены кофе-поинты, зоны отдыха и игровые зоны. Они обеспечат максимальный комфорт и эффективность каждого в ежедневной работе.
Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы "Открытие" входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания "Росгосстрах" (страхование), "Открытие Брокер" (брокерские услуги), Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие" (рынок пенсионных накоплений), АО "Балтийский лизинг", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА-(RU)") и Эксперт РА ("ruAA-"), а также международным агентством Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.