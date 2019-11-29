Евгений Серпер оценил качество ремонта сызранских дорог и октябрьской набережной

В рамках региональной недели депутат Госдумы Евгений Серпер посетил с рабочим визитом Сызрань и Октябрьск.

Накануне вечером, 28 ноября, Евгений Серпер принял участие в закрытии футбольного сезона, которое прошло в сызранском Доме культуры "Горизонт". На традиционной торжественной церемонии состоялось награждение победителей и призеров первенства города среди детей и юношей, а также победителей городского чемпионата среди взрослых команд.

Евгений Серпер поздравил лучших футболистов и пожелал юным спортсменам новых спортивных высот. "У нас есть замечательный клуб "Сызрань-2003", у ребят есть с кого брать пример, есть к чему стремиться. Я уверен, что те ребята, которые занимаются футболом, не бросят это занятие и будут совершенствовать свое мастерство и вырастут чемпионами, которые будут прославлять наш город. Сегодня для этого есть все условия", — отметил депутат Госдумы.

Он также вручил благодарственное письмо президенту спортивной федерации футбола Сызрани Александру Кочененко. Награда Госдумы вручена за высокий профессионализм, многолетний добросовестный труд и значительные успехи в развитии спорта.

Для собравшихся на празднике выступили творческие коллективы, а главным подарком для футболистов и болельщиков стал премьерный показ художественного фильма "Лев Яшин. Вратарь моей мечты".

Затем Евгений Серпер провел рабочую встречу с главой Сызрани Николаем Лядиным. Стороны обсудили ход реализации нацпроектов на территории города, а также вопросы, по которым Сызрани необходима поддержка на федеральном уровне.

Депутат Госдумы и глава Сызрани оценили качество ремонта городских дорог. Среди осмотренных объектов — главная улица исторического центра Сызрани — Советская. Она находится в центре деловой, культурной, социальной и административной жизни города. Масштабный ремонт дорог в Сызрани проводится в рамках нацпроекта, при поддержке региональной власти и благодаря совместной активной работе руководства городской администрации и Евгения Серпера.

"Очень важно, что такие инфраструктурные объекты, как улица Советская, обновляются, благодаря чему у жителей и гостей города появляется ощущение комфорта. По сути, улица Советское — это лицо города, и очень радует, что теперь оно приведено в надлежащий вид", — прокомментировал депутат.

Напомним, что в этом году отремонтирована первая часть улицы Советской — от Одностороннего переулка до школы № 14, всего более одного километра. Помимо замены дорожного покрытия, были обновлены тротуары, уложена плитка, установлен гранитный бортовой камень и новые опоры освещения, заменены люки и горловины колодцев. На эти цели было израсходовано 82 млн рублей. Ремонт улицы Советской будет продолжен в следующем году.

В целом 2020 год для Сызрани станет годом реализации масштабных проектов. Вместе с продолжением ремонта центральной улицы стартует проект создания набережной возле Сызранского Кремля.

В этот же день в Сызрани Евгений Серпер привел прием граждан.

Сегодня же депутат Госдумы посетил еще одну подведомственную территорию — Октябрьск. В сопровождении главы гордумы Владимира Ревина и руководства города он посетил культурно-досуговый центр "Октябрьский", где недавно была завершена реконструкция. Евгений Серпер ознакомился с качеством проведенных работ, а также посетил работающую при этом учреждении культуры модельную библиотеку, официальное открытие которой состоялось несколько дней назад.

Здесь депутат совместно с работниками учреждений культуры города обсудил ряд вопросов, требующих решения на региональном и федеральном уровнях, а также познакомился с целым рядом проектов, которые планируется реализовать на территории Октябрьска. Их авторы попросили оказать содействие.

Завершился рабочий визит осмотром строительной площадки городского пляжа, где полным ходом идет реализация проекта-победителя всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений 2018 года. В настоящее время здесь продолжаются строительно-монтажные работы, завершить которые планируется к концу текущего года.