В областной детской библиотеке наградят победителей конкурса "Экочудо-2019"

В Самарской областной детской библиотеке (ул. Невская, 8) 4 декабря, в 11:00, наградят победителей VI конкурса детских творческих работ читателей библиотек Поволжья "Экочудо-2019" (0+).

Церемония завершит экологический литературно-творческий конкурс, который проходил в течение восьми месяцев. Участники должны были "рассказать" обо всем, что их впечатлило в природе родного края в пяти номинациях: "Поэтическое произведение", "Прозаическое произведение", "Рисунок", "Фотография" и "Видеоролик".

В 2019 г. участниками стали дети от семи до 14 лет из 14 регионов РФ Волгоградской, Вологодской, Ивановской, Костромской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Ульяновской областей, а также Республик Татарстан, Калмыкия, Чувашия и Хабаровского края. С работами участников конкурса 2019 г. можно познакомиться в группе "Экочудо-2019" ВКонтакте.