В Самаре микроавтобус с пассажирами врезался в Ford и съехал в кювет

В пятницу, 29 ноября, около 16:30, на ул. Диагональной в ДТП попал микроавтобус. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

По данным ведомства, водитель Ford ехал в сторону ул. Кунеевской, выехал на середину проезжей части и остановил автомобиль. Мужчина, управлявший автобусом № 127 пытался остановить машину, но столкновения избежать не удалось. От удара микроавтобус съехал в кювет.

В аварии пострадали пассажиры маршрутки. Известно, что госпитализирован один ребенок 2016 года рождения.

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД.