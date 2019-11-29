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ДТП Происшествия

В Самаре микроавтобус с пассажирами врезался в Ford и съехал в кювет

САМАРА. 29 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 29 ноября, около 16:30, на ул. Диагональной в ДТП попал микроавтобус. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По данным ведомства, водитель Ford ехал в сторону ул. Кунеевской, выехал на середину проезжей части и остановил автомобиль. Мужчина, управлявший автобусом № 127 пытался остановить машину, но столкновения избежать не удалось. От удара микроавтобус съехал в кювет.

В аварии пострадали пассажиры маршрутки. Известно, что госпитализирован один ребенок 2016 года рождения.

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД.

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