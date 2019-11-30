В ДТП с микроавтобусом в Тольятти может быть виноват водитель легковушки

В ГУ МВД России по Самарской области рассказали о подробностях ДТП с маршрутным автобусом, произошедшего вечером 29 ноября в Тольятти.

По данным полиции, в 16:30 35-летний водитель Ford Fiesta, ехал по ул. Диагональной со стороны ул. Баныкина в направлении ул. Кунеевской. На нерегулируемом перекрестке он не предоставил преимущество и столкнулся с ехавшим по главной дороге (со стороны ул. Баныкина в направлении ул. Громовой) автобусом Peugeot Boxer 127-го маршрута с 16 пассажирами под управлением 40-летнего мужчины. После этого автобус съехал в правый кювет и врезался в дерево.

По данным полиции, в аварии пострадали четыре пассажира автобуса: две женщины 66 и 20 лет, а также трехлетняя девочка. Их госпитализировали. Кроме того, пострадал 25-летний мужчина, ему назначили амбулаторное лечение.

Ранее МЧС сообщало о семи пострадавших.

В пресс-службе областного ГУ МВД уточняют, что по факту ДТП ведется проверка, и призывают участников движения соблюдать ПДД.