Занятие в Школе межнациональных коммуникаций посвятили Осетии и осетинам в Самаре

28 ноября в Межвузовском гуманитарном музейном центре Самарского университета состоялось пятое занятие Школы межнациональных коммуникаций #ШМК2019. Во встрече приняли участие преподаватель воскресной школы областного осетинского национально-культурного центра "Алания", редактор осетинской газеты в Самаре Тамара Маргиева и доцент кафедры социологии и культурологии, кандидат социологических наук Ольга Малаканова.

В начале занятия с приветственным словом к слушателям обратился автор проекта "Школа межнациональных коммуникаций", один из инициаторов создания и первый директор Межвузовского гуманитарного музейного центра, кандидат исторических наук Данила Серых. Предваряя беседу об Осетии и осетинах, Данила Витальевич рассказал о Евгении Пчелиной, выдающемся ученом, заложившем основу советского кавказоведения, отдавшем 53 года из 77 прожитых ею лет изучению истории, культуры и языков Кавказа, главным образом — Осетии. Евгения Георгиевна собрала этнографический и фольклорный материал осетинских поселений, составила карту распространения древних святилищ Осетии, особое внимание уделив изучению святилища Реком в Цейском ущелье. В настоящий момент завершается большая работа с личным архивом Пчелиной, который с начала следующего года будет доступен всем исследователям в Санкт-Петербургском филиале Архива РАН.

Преподаватель осетинского языка и литературы в воскресной школе осетинского национально-культурного центра "Алания" Тамара Маргиева провела слушателей по всем основным вехам героической истории и богатейшей культуры осетинского народа, познакомила аудиторию с гордостью Самарского региона, вокально-хореографическим ансамблем "Амонд" (осет. — "счастье"), художественным руководителем которого является заслуженный работник культуры РФ, народный артист Северной Осетии Владимир Арсоев. Ансамбль получил признание не только в Самарской области и в России, но и за рубежом. Особое внимание Тамара Сократовна уделила Косту Хетагурову, уникальному сыну своего народа, поэту, драматургу, публицисту, живописцу, основоположнику осетинского литературного языка и литературы. Очень точно сказал о нём академик Василий Абаев: "Жемчужина остается жемчужиной, где бы она ни была добыта, в маленьком море или большом океане. Осетинский народ — маленький народ, можно сказать — горсточка. Но благодаря Коста мир узнал, что у этого маленького народа большое и горячее сердце".

Тамара Сократовна рассказала о работе ОНКЦ "Алания", целью которого является воспитание патриотизма среди молодежи, возрождение и сохранение национальных традиций. В центре регулярно проводятся национальные и общероссийские государственные праздники, собирающие представителей самарского осетинского сообщества и старшего, и молодого поколения. Все события культурной и общественной жизни центра находят отражение в национальной газете, редактором которой также является Тамара Маргиева. Во время своего выступления Тамара Сократовна рассказала о многочисленных заслугах почётного гражданина Самары, заместителя председателя Совета Общероссийской общественной организации "Ассамблея народов России", председателя региональной общественной организации "Союз народов Самарской области" Ростислава Хугаева. Интересно, что нравственным и социальным ориентиром для осетин по-прежнему является "Кодекс аланской чести", документ, вобравший в себя мудрость и опыт предков этого народа. Основными сильными качествами осетин Тамара Сократовна считает коллективизм, сплоченность. "Нас проживает в Самарском регионе не так уж много — не более 1000 человек. Мы друг друга поддерживаем и горе, и в радости", — отметила Тамара Сократовна.

Во второй части встречи доцент кафедры социологии и культурологии, кандидат социологических наук Ольга Малаканова на примерах ярких биографий американского психотерапевта Ирвина Ялома и шведского писателя Астрид Линдгрен рассказала слушателям о биографическом методе в социологии. В обеих биографиях плотно переплелись личная жизнь, социальное и профессиональное становление, поиск себя через общественное отторжение и признание, баланс между маркерами "свой" и "чужой". Постепенно лекция перешла в оживленную дискуссию, в завершении которой в аудитории возникла идея о проведении необычного социального эксперимента с использованием биографического метода. Ольга Малаканова предложила участникам проекта "Школа межнациональных коммуникаций" провести индивидуальную рефлексию, отвечая на вопрос: "Участие в #ШМК2019 как новый социальный опыт: что это для меня?" Слушатели и организаторы школы согласились с тем, что подобное осмысление работы проекта могло бы серьезно помочь в поиске новых направлений и граней его развития.

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