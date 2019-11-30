БК "Самара" уступила "Спартаку-Приморье" лидерство в Суперлиге

Во Владивостоке 30 ноября в матче лидеров Суперлиги баскетболисты "Самары" уступили "Спартаку-Приморье" — 65:79.

Первый период с минимальным перевесом остался за приморцами — 17:19. Во втором периоде хозяева поля ушли в отрыв — 17:25. А к середине отрезка самарцы отставали уже "-10". Третью четверть самарцы начали бодрее — шесть очков за пару минут. Но затем вновь позволили хозяевам оторваться уже на 17 очков (32:49). А к концу периода разница достигла 20 очков (39:59). В заключительной десятиминутке волжане сократили отрыв до 12 очков, но на исход матча это уже не повлияло.

Теперь "Самаре" предстоит серия игр на своей площадке, которая начнется 10 декабря матчем с "Темп-СУМЗ-УГМК".