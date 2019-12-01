В Клявлинском районе реализуются одиннадцать национальных проектов

Ведущая отрасль экономики Клявлинского района — сельское хозяйство. В этом году за счет применения современных технологий и расширения посевных площадей показатели особенно высоки. В социальной сфере за счет активации национальных проектов тоже удалось добиться хороших результатов. Прицел на будущее — инвестиционный проект строительства животноводческого комплекса.

Больше сеешь, больше жнешь

Клявлинский район издавна использует разведанные залежи нефти и сырья для производства строительных материалов. Однако индикатором экономического роста остаются успехи аграриев. В этом году клявлинцы успешно провели жатву выращенного урожая. При средней урожайности 19,5 центнера с одного гектара хлеборобы намолотили 37 тысяч тонн зерна.

Успехи сельхозпроизводителей района обусловлены грамотным выстраиванием структуры посевных площадей, внедрением ресурсосберегающих технологий земледелия и увеличением внесения удобрений. Каждый гектар клявлинской пашни получил 17 кг действующего вещества минерального питания. Только оригинальных и элитных семян было закуплено 500 тонн (15% от всех высеянных). На днях завершается уборка подсолнечника. С площади 7,5 тысячи гектар намолочено 11 тысяч тонн маслосемян. В этом году, как никогда, много льна — более двух тысяч тонн. Сельскохозяйственные организации района получили прибыль в размере 15 млн рублей.

Как отметил глава Клявлинского района Иван Соловьев, земледельцы заложили хорошую основу под урожай будущего года: засыпаны три тысячи тонн яровых зерновых культур, и посеяны озимые культуры на площади почти десять тысяч гектаров (на 2, 5 тысячи гектаров больше, чем в прошлом году). По словам Ивана Соловьева, немаловажным фактором успеха аграриев является обновление сельскохозяйственной техники. Только в этом году сельхозпредприятия приобрели трактора и комбайны на сто миллионов рублей.

Продолжается освоение ранее не использованной пашни. В этом году обработали дополнительно четыре тысячи гектаров в селах Старые Сосны, Новые Сосны, Байтермиш и Назаровке. На этих территориях озимые культуры посеяны на площади 850 гектаров.

"Озимые дали замечательные всходы. Условия для их сева были благоприятными как никогда: позитивную роль сыграли дожди в августе и сентябре. Поэтому база под урожай 2020 года заложена хорошая", — сказал глава района и добавил, что своими успехами аграрии отчасти обязаны и государственной поддержке. В этом году сельхозтоваропроизводители получили субсидии на сумму 20 млн рублей.

Нацпроекты в деле

Клявлинский район участвует в реализации 11-ти национальных проектов, инициированных Президентом Владимиром Путиным. Во многих сферах уже есть результаты. Например, по нацпроекту "Здравоохранение" в конце этого года Клявлинская ЦРБ получит автомобиль скорой помощи при содействии правительства Самарской области. В ближайшей перспективе — поставка в больницу современного диагностического оборудования. Офисы врача общей практики планируется оборудовать специальной системой для отправки кардиограмм в Самарский кардиодиспансер, что позволит сократить время выявления серьезной патологии и принятия экстренных мер. В районе решаются проблемы дефицита кадров в медицине. В этом году в села приехали работать семь молодых врачей.

Задача национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" — увеличение занятых в этой сфере на 90 тысяч человек, чтобы в итоге в этом секторе экономики было задействовано свыше 500 тысяч человек в губернии. В Клявлинском районе на сегодняшний день зарегистрировано более 200 индивидуальных предпринимателей. В этом году их количество увеличилось на 10%.

В ходе реализации национального проекта "Демография" в детских садах района открыты ясельные группы. По региональной составляющей "Спорт — норма жизни" нацпроекта "Демография" в районе созданы условия для занятий физической культурой и спортом: 16 спортивных залов, бассейн, два тренажерных зала. В распоряжении детей и взрослых — универсальный спортивный комплекс ст. Клявлино с теннисным кортом, спортивные залы в центре дополнительного образования "Прометей" и школы № 2, открытый стадион с беговой дорожкой. Школьная команда девушек по баскетболу — неоднократная чемпионка области. В этом году возродилась районная футбольная команда. Традиционными стали такие массовые спортивные праздники, как лыжные гонки на приз героя Советского Союза Георгия Захарова и летнее многоборье на приз героя Советского Союза Алексея Сидюкова, а также окружной фестиваль по восточным единоборствам.

По национальному проекту "Жилье и городская среда" в этом году в Клявлино благоустроено шесть дворов и два парка. По национальному проекту "Культура" в этом году завершен ремонт районного Дома культуры.

Точка роста

В начале ноября главе Клявлинского района Ивану Соловьеву присвоено звание "Почетный гражданин Самарской области". По мнению губернатора Дмитрия Азарова, "вдумчивая и тонкая" работа Ивана Соловьева и его команды позволила Клявлинскому району стать одной из площадок, где будет реализован амбициозный инвестпроект — строительство животноводческого комплекса, что станет заделом для развития района на десятилетия вперед.

Весной 2020 года возле села Старое Резяпкино начнется строительство животноводческого комплекса на 3,5 тысячи голов — это инвестиционный проект холдинга "ЭкоНива". Участок площадью более 10 тысяч гектаров располагает транспортно-логистическими возможностями, инженерными коммуникациями и находится в окрестностях семи сельских поселений, в которых проживают 2,5 тысячи человек.

В августе губернатор Дмитрий Азаров и генеральный директор ООО "ЭкоНива-АПК Холдинг" Штефан Дюрр подписали соглашение, в соответствии с которым в Самарской области планируется построить три молочных комплекса с общим поголовьем крупного рогатого скота не менее 10 тысяч. Один из этих комплексов будет располагаться в Клявлинском районе. "ЭкоНива" является крупнейшим в России производителем молока. Холдинг работает уже в 12 регионах страны и намерен вложить более 10 млрд рублей в строительство животноводческих ферм в нашей губернии. Этот инвестиционный проект очень важен для молочной отрасли региона, поэтому правительство оказывает всестороннюю помощь его реализации. На полную мощность комплекс заработает в 2021 году.

"На ферме будут работать примерно 160 человек. Мы планируем построить в селе Старое Резяпкино клуб и детский сад. Предполагается, что в сутки мы будем получать сто тонн молока. В этом году мы направили восемь выпускников школ района учиться на ветеринарных врачей в Самарский аграрный университет. А рабочими местами мы их обеспечим", — уточнил Иван Николаевич.

Иван Соловьев, глава Клявлинского района:

— В социально-экономическом плане нынешний год был очень удачным. Мы посеяли больше озимых, которые дали хороший урожай. В этом году уродились на славу яровые зерновые культуры — ячмень, овес, яровая пшеница, а также лен и подсолнух. Сельскохозяйственные предприятия района получили хорошую прибыль. Под урожай 2020 года силами наших инвесторов планируется дальнейшее расширение посевных площадей.