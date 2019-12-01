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Дмитрий Азаров поздравил с днем рождения Почетного гражданина области Александра Григоревского

САМАРА. 1 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре 1 декабря 90-летие отмечает Почетный гражданин Самарской области, ветеран труда сельскохозяйственной отрасли Александр Григоревский. Поздравить его приехал глава региона Дмитрий Азаров, а также депутат Госдумы РФ Игорь Станкевич и члены Клуба почетных граждан области.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Александр Николаевич — всю жизнь посвятил Богатовскому району. Более 65-лет он отдал сельскому хозяйству, прошел путь от комбайнера до председателя сельхозкооператива "Арзамасцевский". На посту председателя Александр Григоревский не только вывел кооператив на лидирующие позиции, но и многое сделал для малой родины — села Арзамасцевка. В том числе он добился проведения газа и асфальтирования дорог.

"Я очень рад, что есть возможность вас лично поздравить с юбилеем. От всей души хочу вам пожелать здоровья крепкого, новых свершений, новых побед. Спасибо, что вы в строю, спасибо, что своим богатейшим опытом так щедро делитесь со всеми", — обратился к имениннику Дмитрий Азаров.
После выхода на пенсию Александр Николаевич ведет активную общественную жизнь: он является членом Президиума районного Совета общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов.

"Я благодарю за внимание, Дмитрий Игоревич, к нам, ветеранам. Всегда вы о нас заботитесь. Успехов вам в такой нелегкой работе", — сказал Александр Григоревский.

Дмитрий Азаров отметил, что успехи точно будут, пока есть такие люди, как Почетные граждане.
В день 90-летия глава региона вручил Александру Григоревскому почетный знак "За труд во благо земли Самарской" и подарки.

"Я хотел бы в присутствии Почетных граждан вручить вам награду "За труд во благо земли Самарской". Это единственная самарская награда, которой у вас нет, — сказал глава региона. — Эта награда — не за прошлое, а за то, что вы делаете сегодня. Вы сегодня, как и всю жизнь, честно трудитесь на благо нашей Самарской области".

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