Дмитрий Азаров провел рабочий день в Богатовском районе

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров 1 декабря провел рабочий день в Богатовском районе. Глава региона общался с жителями, посетил центральную детскую библиотеку и Богатовский маслоэкстракционный завод.

В Богатом глава региона возложил цветы к мемориалу павшим в Великой Отечественной войне. Накануне Дня Неизвестного солдата здесь дежурит почетный караул, который несут ученики местной школы, участники военно-патриотического клуба "Патриот". Ребята рассказали губернатору о работе и достижениях клуба — он неоднократно становился лучшим в области.

Богатовская межпоселенченская библиотека работает уже более 80 лет. Особое внимание сотрудники библиотеки уделяют обновлению книжных фондов. Вместе с областной библиотекой и методическим центром подбирают литературу для читателей, которых в райцентре более 4 тыс. человек.

Директор библиотеки Татьяна Локтионова рассказала главе региона, что главная проблема учреждения — устаревшая материально-техническая база и состояние помещения, в котором за 20 лет проводился лишь косметический ремонт.

Перемены в жизни библиотеки произойдут уже в ближайшее время благодаря нацпроекту "Культура", инициированному президентом РФ Владимиром Путиным. Уже сейчас на капремонт здания в местном бюджете предусмотрено более 11,4 млн руб., еще 10 миллионов выделят из областного бюджета. За счет этого в библиотеке планируются провести внутреннюю отделку, заменить коммуникации и реализовать проект "Читающий город", разработанный сотрудниками библиотеки. Проект предполагает комплексную модернизацию библиотечного пространства. После ремонта здесь вместо четырех появится 10 тематических зон, в том числе зона интерактивных игр, стратегического чтения, семейного чтения, "театральная площадь", информационная зона "Я-книгоблогер", музей литературных героев и другие.

"Если мы реализуем все, что задумали, то это будет настоящий прорыв, интеллектуальный центр со стильным современным дизайном", — сказала директор библиотеки.

Татьяна Локтионова добавила, что проект предполагает увеличение полезной площади с 50 до 200 кв. м, посадочных мест в зале для мероприятий — с 20 до 80, а объем книжного фонда увеличится с 23 284 до 23 784 экземпляров.

Глава региона рекомендовал обсудить концепцию будущей библиотеки с жителями и не затягивать с торгами на проведение работ. "Давайте искать возможности сделать все до 1 июня, это будет подарок ко Дню защиты детей — сказал губернатор. — Пусть это будет по-настоящему модное место для молодежи".

Дмитрий Азаров пообщался и с юными читателями, а также посетил урок, на котором детям в интерактивном формате с помощью планшета рассказывали о динозаврах. После ремонта в библиотеке будет проходить больше таких цифровых занятий. "Зная историю Земли, государства, нашей великой родины, мы можем смотреть вперед, строить планы на будущее и достигать результатов", — объяснил Дмитрий Азаров юным читателям.

Губернатор подарил библиотеке учебники по истории Самарского края. В 2019 г. по инициативе главы региона этот предмет начали изучать в школах Самарской области.

Также Дмитрий Азаров ознакомился с производством Богатовского маслоэкстракционного завода — одного из старейших предприятий района, которое начало выпускать подсолнечное масло еще в декабре 1928 г. и продолжает успешно развиваться. Сейчас масло богатовского завода поставляется не только в регионы России, но и во Вьетнам, а также страны Средней Азии: Узбекистан, Казахстан, Таджикистан. Только за 2018 г. завод реализовал продукцию 2,1 млрд рублей.

Заместитель гендиректора завода Андрей Альмишев провел для главы региона экскурсию и рассказал, что за последние 20 лет на заводе провели реконструкцию и модернизацию. Так, в 2009 г. запустили зерносушильный складской и очистительный комплекс, с 2015 по 2017 гг. построили цеха рафинации и дезодорации, ввели цех фасовки масла, а в 2018 г. запустили участок глубокой очистки растительного масла.

"У нас самая уникальная технология: в дезодораторе температура масла не поднимается выше 25 градусов, тогда как на других предприятиях она может достигать 80 градусов. За счет низкой температуры мы убираем из масла многие воска и парафины, что очень сильно влияет на качество масла", — рассказал замдиректора предприятия.

Также замдиректора добавил, что на заводе трудится более 400 человек. Ежесуточно специалисты производят 400 т семян подсолнечника и 150 т масла, а годовая мощность по выработке подсолнечного масла составляет 54 тыс. тонн.

Дмитрий Азаров предложил руководству участвовать в нацпроекте "Производительность труда и поддержка занятости", чтобы с помощью сторонних экспертов и ресурсов вывести производство на следующей уровень. Андрей Альмишев ответил, что специалисты уже изучают правила участия в проекте, чтобы заявиться на следующий год.

В Богатовском районе губернатор встретился и с главой района Владиславом Туркиным. Глава района доложил о промежуточных итогах реализации нацпроектов на вверенной территории, а также планах на 2020 год.

По абсолютному большинству направлений район достигает целевых показателей, однако есть незначительные отставания от плана по шести показателям. Они, в частности, касаются доли населения среднего и старшего возраста, систематически занимающихся физкультурой и спортом, а также доли граждан, вовлеченных в творческую и волонтерскую деятельность, увеличения числа посещений организаций культуры.

Дмитрий Азаров указал на то, что подтянуть эти показатели не составит большого труда, тем более, что отставание совсем невелико. "Все остальное у вас в зеленой зоне, хочу вас поблагодарить. Справляетесь, молодцы. Наверное, даже чуть лучше, чем в среднем по области, у вас показатели. Все возможности у вас есть, чтобы подтянуть и эти шесть позиций", — подчеркнул глава региона.

Дмитрий Азаров выделил показатель по количеству добровольцев. "Очень важно, когда люди не только являются благополучателями, но и оказывают помощь тем, кому помощь нужна больше. Это совсем другое общественное восприятие происходящего. Проникнитесь сами, поймите, насколько важна добровольческая деятельность. Это меняет создание людей, значит, и общества в целом", — сказал губернатор.

Дмитрий Азаров напомнил, что по инициативе президента страны Владимира Путина с 2020 г. стартует программа "Земский учитель", в рамках которой специалистам, перешедшим на работу в небольшие населенные пункты, будут выплачивать подъемные — миллион рублей. Глава региона отметил, что районным властям необходимо приложить все усилия, точечно работать с участниками программы, чтобы после того, как они отработали необходимый срок, не покидали село, а остались и развивали территорию.

"Мы прекрасно знаем, что лучшие специалисты — это те, которые долгое время работают на одном и том же месте, особенно это касается учителей и врачей. Если врач давно знает пациента, он знаком с его особенностями, образом жизни и профессиональными издержками, это в значительной мере помогает в лечении. Аналогичная история с учителями: если учитель долгое время работает с детьми, знает их семьи, он быстрее найдёет подход, выстроит грамотную систему обучения, — сказал Дмитрий Азаров. — Именно поэтому крайне важно проводить работу по закреплению кадров".