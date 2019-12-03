Банк "Открытие" выиграл в кассации иск на 35 млрд рублей

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Арбитражным судом Московского округа 2 декабря вынесено постановление по делу о признании недействительными цепочки взаимосвязанных сделок, в результате совершения которых незадолго до санации банка его ликвидные и обеспеченные активы (обязательства по кредитам и сделкам РЕПО, срок погашения которых наступал в 2017-2019) были замещены на нерыночные и неликвидные облигации "О1 Груп Финанс" (срок погашения облигаций — через 15 лет в 2032 год, отсутствие периодических выплат купона — основной купон выплачивается в конце срока, отсутствие существенного обеспечения) на сумму около 35 млрд рублей.