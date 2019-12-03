В Самарской области появилась команда по стритболу

В структуре БК "Самара" теперь появилась команда по стритболу (баскетболу 3×3). Как сообщили в пресс-службе самарского клуба, осенью было принято решение создать полноценную команду по баскетболу 3×3, которая объединила бы лучших игроков и представляла регион в официальных турнирах под эгидой Российской федерации баскетбола. Это решение нашло поддержку со стороны губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и президента областной Федерации баскетбола Владимира Аветисяна.

Стритбол появился в США в середине прошлого века. От классического баскетбола отличается количеством игроков (их три) и зоной игры (она в два раза меньше баскетбольной игровой площадки). В 2017 году этот вид спорта был включен в программу Олимпийских игр.

В Самарской области стритбол имеет давние традиции. Уже десять лет в Самаре проводится масштабный турнир Samara Open, собирающий любителей баскетбола 3×3 со всей области и ближайших регионов. А в 2017 году команда, составленная из воспитанников и игроков БК "Самара", стала серебряным призером чемпионата России, финальный этап которого проходил в Москве. В сезоне 2018/2019 на сборы национальной команды по баскетболу 3×3 (U23) привлекался форвард БК "Самара" Филипп Стойко. А воспитанник БК "Самара" Данила Чикарев в составе сборной России летом сыграл на Кубке мира среди игроков до 18 лет (наша сборная стала четвертой) и чемпионате Европы, где стал третьим в конкурсе снайперов.

"Баскетбол 3×3 — это вид спорта, пользующийся большим интересом в Самарской области. Это видно и по тем мероприятиям, которые у нас проходят. Например, Samara Open собирает участников самого разного возраста со всей страны и даже из-за рубежа! — говорит президент БК "Самара" Камо Погосян. — Создание команды в структуре нашего клуба мы обсуждали и с Дмитрием Игоревичем Азаровым, и с Владимиром Евгеньевичем Аветисяном, они эту инициативу поддержали. Сейчас команда укомплектована исключительно самарскими воспитанниками, что, конечно, отрадно. Уже на днях ей предстоит первый выезд — мы посмотрим, как он сложится. Но в дальнейшем мы будем ставить перед командой турнирные задачи, в том числе и для того, чтобы она помогала с популяризацией баскетбола 3×3 в регионе".



В состав команды "Самара" по стритболу вошли выступавшие за юношескую и молодежную команды БК "Самара" Арсений Пушкин и Владислав Чесноков, много лет отыгравший в различных командах суперлиги Дмитрий Приходько, а также Вячеслав Долгих и Даниил Захаревич. Капитаном команды стал известный экс-игрок многих самарских команд, нападающий, КМС по баскетболу 29-летний Андрей Ширкин. "Мне очень приятно вновь вернуться в профессиональный баскетбол! — отметил Ширкин. — Здорово, что в нашей стране, и конкретно в Самаре, люди заинтересовались баскетболом 3×3. Это очень зрелищный и захватывающий вид спорта, ничуть не уступающий классическому баскетболу".

Во вторник, 3 декабря в Воронеже состоится первый этап чемпионата России по баскетболу 3×3. Участие в нем примет и новая команда БК "Самара".