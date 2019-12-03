Самарский регион получил из федерального бюджета 1,4 млрд руб. за эффективную работу власти

Регионы России получили гранты из федерального бюджета за достижение показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц и деятельности органов исполнительной власти в 2019 году.

Распоряжение о распределении грантов подписал председатель правительства Дмитрий Медведев.

В ПФО сразу девять регионов получили дотации в общей сумме более 10 млрд рублей, из них самая крупная - в размере 1,45 млрд руб. - была направлена в Самарскую область. Во всероссийском рейтинге больше дотаций получили только Республика Крым, Санкт-Петербург и Краснодарский край.

Гранты распределялись на основе рейтинга по сводному значению оценки достижений показателей эффективности. Дотации получили все регионы, вошедшие в топ-50 по итогам этого рейтинга.

При оценке эффективности учитывались следующие показатели: количество высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе экономики, численность занятых в сфере малого и среднего бизнеса, включая индивидуальных предпринимателей, уровень реальной среднемесячной заработной платы, объем инвестиций в основной капитал, уровень бедности, ожидаемая продолжительность жизни, естественный прирост населения, уровень образования и уровень доверия к власти.





