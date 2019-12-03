16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Купить все к Новому году и не прогадать поможет грамотное использование платежных карт Число потенциальных банкротов в Самарской области выросло на 10,6% АСВ добивается банкротства экс-главы ДУИ Самары Олега Нуждина Федор Бондарчук не хочет платить 11 млн руб. по кредиту самарскому АктивКапитал банку Самарская область вошла в топ-4 регионов по темпам роста закредитованности жителей

Банки Финансы

Альфа-Банк отменил годовую комиссию по кредитным картам

САМАРА. 3 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 36
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Клиенты Альфа-Банка могут оформить кредитную карту "100 дней без процентов" и не платить комиссию за первый год обслуживания. Данное предложение действует до конца 2019 года и не распространяется на ранее оформленные кредитные карты.

"В декабре традиционно растет покупательская активность клиентов, они приобретают новогодние подарки, планирую поездки. Кредитная карта — незаменимый помощник для покупателей, их запасной кошелек. Поэтому в качестве новогодней акции мы отменили комиссию за обслуживание карты и уверены, что такое выгодное предложение будет пользоваться спросом. Если вы еще не оформили карту "100 дней без процентов", то сейчас самое время это сделать", — комментирует директор по развитию кредитных карт Альфа-Банка Николай Волосевич.

"100 дней без процентов" — одна из самых популярных кредитных карт на рынке. Владельцами данной карты являются несколько миллионов клиентов Альфа-Банка. Кредитная карта "100 дней без процентов" предоставляет возможность клиентам снимать без комиссии в банкоматах банка и партнеров до 50 тысяч рублей ежемесячно. Максимальный кредитный лимит до 500 тысяч рублей. 100 дней без процентов действуют как на покупки, так и на снятие наличных. Оформить кредитную карту можно любым удобным способом: в отделении, на сайте или через мобильное приложение.

Сохраняя многолетние лидерские позиции на рынке кредитных карт, Альфа-Банк продолжает наращивать свою долю рынка: сегодня она составляет 10,18%. Рост кредитно-карточного портфеля превысил 41% за 9 месяцев этого года — это самая высокая динамика среди топ-5 банков российского рынка.

Какое событие, прошедшее в Самаре в 2019 году, вы считаете главным?

архив опросов

Гид потребителя

Фото на сайте

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5