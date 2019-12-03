Дмитрий Азаров и Владимир Мединский обсудили деятельность рабочей группы Госсовета по культуре

Во вторник, 3 декабря, в ходе рабочей командировки в Москву губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с министром культуры РФ Владимиром Мединским.

Стороны обсудили промежуточные итоги и дальнейшие планы деятельности рабочей группы Госсовета по направлению "Культура", которую Дмитрий Азаров возглавляет по поручению президента страны Владимира Путина, а также развитие культурной жизни губернии.

За текущий год рабочая группа Госсовета по направлению "Культура", в состав которой вошли главы регионов, представители органов исполнительной и законодательной власти федерального и регионального уровней, ведущие эксперты в области художественного образования, провела шесть полноформатных заседаний.

Группа разработала ряд предложений по внесению изменений и дополнений в федеральный законопроект "О культуре". Также рассмотрены актуальные вопросы государственной поддержки театрального искусства, поднят вопрос о включении в федеральный проект "Культурная среда" строительства домов культуры в населенных пунктах с числом жителей свыше 2 тыс. человек и приобретение автобусов для гастрольной деятельности творческих коллективов.

Кроме того, по итогам одного из заседаний рабочая группа вышла с инициативой к министерству культуры РФ о возможности включения в национальный проект "Культура", инициированный Президентом страны, мероприятий по строительству и реконструкции зданий детских школ искусств.

Также во время последнего заседания, прошедшего на полях Санкт-Петербургского культурного форума, был поднят вопрос об участии в культурной деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций и о возможности использования механизмов государственно-частного партнерства при реализации нацпроекта "Культура".

Также Дмитрий Азаров рассказал, что в июле текущего года в Самаре прошла стратегическая сессия по подготовке заседания Госсовета, посвященного вопросам развития культуры, проведение которого запланировано на 2020 год. В ней приняли участие представители 16 регионов страны.

Участники сессии подготовили предложения в повестку заседания Госсовета, касающиеся модернизации инфраструктуры отрасли культуры, развития системы дополнительного образования в сфере культуры, совершенствования государственной кадровой политики в сфере культуры.

Говоря о планах работы на 2020 год, Дмитрий Азаров отметил, что от членов рабочей группы поступило предложение проводить заседания раз в квартал. При этом предполагается проводить полноформатные заседания с максимальным очным участием членов рабочей группы. В первом квартале планируется изучить лучшие региональные практики реализации нацпроекта "Культура" в 2019 году, чтобы взять их на вооружение в новом году, а также обсудить вопросы развития музейного дела в контексте реализации нацпроекта "Культура".

Кроме того, на встрече был поднят целый ряд вопросов, касающихся развития культурной сферы Самарской области. В частности, стороны обсудили грядущую реконструкцию здания самарского цирка, второй этап реконструкции театра "СамАРТ", возможность оказания поддержки в ремонте здания тольяттинского театра "Колесо", а также взаимодействие при строительстве нового здания для новокуйбышевкого театра-студии "Грань" и ход работ по подготовке к открытию филиала Третьяковской галереи в областной столице.