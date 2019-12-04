Во вторник, 3 декабря, в Воронеже БК "Самара" дебютировал в чемпионате России по баскетболу 3×3, сообщает пресс-служба клуба.

Первым соперником в подгруппе стала одна из сильнейших команд мира — подмосковный "Гагарин". Статус оппонента самарцев не смутил — они бились с ним на равных, но в концовке опыт "Гагарина" все же сказался — 17:21. А вот второй матч завершился уже в пользу "Самары" — 21:11 против воронежской "Спарты U18".

Но еще одна воронежская команда, "R2D2", стала для "Самары" непреодолимым барьером в 1/8 финала: шквал трехочковых от соперника и травма Вячеслава Долгих — 12:21, самарская команда завершила свое выступление на первом этапе.

Следующий этап чемпионата России с участием "Самары" состоится в Кстово (Нижегородская область) 14 декабря.