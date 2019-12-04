В Самаре пройдет лекция, посвященная творчеству Марлена Хуциева

В Самарской публичной библиотеке 10 декабря в 18:30 Олег Горяинов прочитает лекцию "Послесловие к ушедшей эпохе: один забытый шедевр Марлена Хуциева" (16+).
После лекции пройдет показ фильма "Послесловие" (реж. Марлен Хуциев, СССР, 1983).
"Послесловие" — уникальный образец кино той эпохи, в котором встреча поколений и невозможность диалога между ними рассказывает о крахе социалистического проекта тоньше и глубже многих научных исследований.
Лекцию читает Олег Горяинов — кандидат юридических наук, главный научный сотрудник музея Эльдара Рязанова.
Билет стоит 200 рублей.