В Самаре пройдет лекция, посвященная творчеству Марлена Хуциева

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В Самарской публичной библиотеке 10 декабря в 18:30 Олег Горяинов прочитает лекцию "Послесловие к ушедшей эпохе: один забытый шедевр Марлена Хуциева" (16+).