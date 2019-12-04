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Культура

В Самаре пройдет лекция, посвященная творчеству Марлена Хуциева

САМАРА. 4 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской публичной библиотеке 10 декабря в 18:30 Олег Горяинов прочитает лекцию "Послесловие к ушедшей эпохе: один забытый шедевр Марлена Хуциева" (16+).

После лекции пройдет показ фильма "Послесловие" (реж. Марлен Хуциев, СССР, 1983).

"Послесловие" — уникальный образец кино той эпохи, в котором встреча поколений и невозможность диалога между ними рассказывает о крахе социалистического проекта тоньше и глубже многих научных исследований.

Лекцию читает Олег Горяинов — кандидат юридических наук, главный научный сотрудник музея Эльдара Рязанова.

Билет стоит 200 рублей.

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