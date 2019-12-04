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Культура

Сергиевский район получил автоклуб в рамках нацпроекта "Культура"

СЕРГИЕВСК. 4 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Сергиевском районе 29 ноября перед РДК "Дружба" презентовали передвижной многофункциональный культурный центр (автоклуб), приобретенного в рамках нацпроекта "Культура".

Нацпроект реализуется по поручению президента России Владимира Путина. В Самарской области исполнение находится под личным контролем губернатора Дмитрия Азарова, который является руководителем рабочей группы Госсовета по направлению "Культура".

Автоклубы должны решить проблему отсутствия в отдаленных населенных пунктах культурного досуга и дать возможность самодеятельным творческим коллективам гастролировать по области.

Ольга Николаева, руководитель управления культуры и молодежной политики Сергиевского района: "Сегодня для нас настоящий праздник — в рамках национального проекта мы открываем такой многофункциональный мобильный передвижной центр, который позволит нам обслуживать малые населенные пункты или те населенные пункты, где нет домов культуры".

Тамара Евдокимова, жительница Сергиевского района: "Автоклуб для нас очень важен, потому что он будет нас выручать. Мы сможем посетить каждое отдаленное село. И жители будут очень-очень рады".
Всего в рамках нацпроекта "Культура" с 2019 по 2024 г. в регионы РФ поступят 600 многофункциональных передвижных культурных центров.   

Юрий Анцинов, председатель собрания представителей Сергиевского района: "Этому комплексу не нужно подключение к электроэнергии, он сам вырабатывает электроэнергию, сам озвучку производит, освещение, есть сцена. То есть, все условия созданы для того, чтобы артисты радовали наших жителей".

В 2019 г. жители пяти районов Самарской области смогут увидеть выступления талантливых земляков, а творческие коллективы увеличат географию выступлений. Автоклубы марки ГАЗон NEXT поступят в Алексеевский, Волжский, Похвистневский, Сызранский и Сергиевский районы — по одному в район.

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