В АО "Транснефть - Приволга" прошел второй этап I тура III (XV) Международной научно-технической конференции молодежи ПАО "Транснефть" и организаций-членов Международной ассоциации транспортировщиков нефти среди работников структурных подразделений предприятия на лучшую научно-техническую разработку.

В конференции приняли участие 74 сотрудника филиалов акционерного общества и аппарата управления в возрасте до 30 лет и 21 студент Самарского государственного технического университета (СамГТУ).

Конкурсная комиссия под председательством главного инженера АО "Транснефть - Приволга" Андрея Тащилина, в состав которой вошли главные специалисты аппарата управления, рассмотрела 59 научно-исследовательских докладов молодых сотрудников и 12 студенческих разработок.

Конкурс для молодых специалистов проходил по семи секциям. Работы докладчиков оценивались по критериям новизны разработки, степени проработки темы, практической ценности работы. По итогам конференции в каждой представленной секции были определены авторы лучших работ.

Победителями в секциях стали:

Секция №1. "Проектирование и эксплуатация, строительство и реконструкция магистральных нефтепроводов"

— Мордовин Антон (Самарское районное нефтепроводное управление (РНУ);

Секция №2. "Механо-энергетическое оборудование, защита от коррозии"

— Честнов Иван (Саратовское РНУ);

Секция №3. "Автоматизация систем управления технологическими процессами и связь"

— Сапогов Игорь (Бугурусланское РНУ);

Секция №4. "Промышленная, пожарная и экологическая безопасность, охрана труда"

— Курильчук Ирина (Центральная база производственного обслуживания);

Секция №5. "Диспетчеризация. Товарно-транспортная работа. Метрология"

— Савостина Анастасия (Волгоградское РНУ);

Секция №6. "Экономика, управление, правовые вопросы"

— Сидорович Дарья (Саратовское РНУ);

Секция №7. "Аналитические и теоретические проекты "Новый взгляд" инновационного развития сферы деятельности Компании, технологий, бизнес-процессов Компании"

— Лещенко Александр (аппарат управления).

В студенческой секции лучшим признан доклад "Анализ методов размыва донных отложений резервуаров". Авторы работы — студенты третьего курса нефтетехнологического факультета СамГТУ Гришин Роман и Спигин Денис.

В 2020 году финалисты примут участие во втором туре III (XV) Международной научно-технической конференции молодежи ПАО "Транснефть" и организаций-членов Международной ассоциации транспортировщиков нефти, где будут представлены проекты работников организаций системы Транснефть. Завершающий III тур конференции в мае будущего года примет АО "Транснефть - Дружба" в г. Брянске.

Международная научно-техническая конференция среди молодежи ПАО "Транснефть" проводится ежегодно в целях поддержки творческой инициативы молодежи, развития научно-технического потенциала производства и создания инновационных технологий транспорта нефти.