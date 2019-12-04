16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Татнефть" заплатила за активы СИБУРа 12,8 млрд рублей "Транснефть - ТСД": опыт, профессионализм, качество Самарская область рассчитывает привлечь "Газпром" к строительству газохимического комплекса Компания "ТНП", "сдавшая" трех полковников ФСБ, продолжает борьбу за нефть Участие в конференциях дает нефтяникам Куйбышевского НПЗ бесценный опыт

Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

АО "Транснефть - Приволга" подвело итоги второго этапа I тура Международной научно-технической конференции молодежи ПАО "Транснефть"

САМАРА. 4 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 20
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В АО "Транснефть - Приволга" прошел второй этап I тура III (XV) Международной научно-технической конференции молодежи ПАО "Транснефть" и организаций-членов Международной ассоциации транспортировщиков нефти среди работников структурных подразделений предприятия на лучшую научно-техническую разработку.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

В конференции приняли участие 74 сотрудника филиалов акционерного общества и аппарата управления в возрасте до 30 лет и 21 студент Самарского государственного технического университета (СамГТУ).

Конкурсная комиссия под председательством главного инженера АО "Транснефть - Приволга" Андрея Тащилина, в состав которой вошли главные специалисты аппарата управления, рассмотрела 59 научно-исследовательских докладов молодых сотрудников и 12 студенческих разработок.

Конкурс для молодых специалистов проходил по семи секциям. Работы докладчиков оценивались по критериям новизны разработки, степени проработки темы, практической ценности работы. По итогам конференции в каждой представленной секции были определены авторы лучших работ.

Победителями в секциях стали:

Секция №1. "Проектирование и эксплуатация, строительство и реконструкция магистральных нефтепроводов"

— Мордовин Антон (Самарское районное нефтепроводное управление (РНУ);

Секция №2. "Механо-энергетическое оборудование, защита от коррозии"

— Честнов Иван (Саратовское РНУ);

Секция №3. "Автоматизация систем управления технологическими процессами и связь"

— Сапогов Игорь (Бугурусланское РНУ);

Секция №4. "Промышленная, пожарная и экологическая безопасность, охрана труда"

— Курильчук Ирина (Центральная база производственного обслуживания);

Секция №5. "Диспетчеризация. Товарно-транспортная работа. Метрология"

— Савостина Анастасия (Волгоградское РНУ);

Секция №6. "Экономика, управление, правовые вопросы"

— Сидорович Дарья (Саратовское РНУ);

Секция №7. "Аналитические и теоретические проекты "Новый взгляд" инновационного развития сферы деятельности Компании, технологий, бизнес-процессов Компании"

— Лещенко Александр (аппарат управления).

В студенческой секции лучшим признан доклад "Анализ методов размыва донных отложений резервуаров". Авторы работы — студенты третьего курса нефтетехнологического факультета СамГТУ Гришин Роман и Спигин Денис.

В 2020 году финалисты примут участие во втором туре III (XV) Международной научно-технической конференции молодежи ПАО "Транснефть" и организаций-членов Международной ассоциации транспортировщиков нефти, где будут представлены проекты работников организаций системы Транснефть. Завершающий III тур конференции в мае будущего года примет АО "Транснефть - Дружба" в г. Брянске.

Международная научно-техническая конференция среди молодежи ПАО "Транснефть" проводится ежегодно в целях поддержки творческой инициативы молодежи, развития научно-технического потенциала производства и создания инновационных технологий транспорта нефти.

Какое событие, прошедшее в Самаре в 2019 году, вы считаете главным?

архив опросов

Гид потребителя

Фото на сайте

Компания СИБИНТЕК берет на себя задачи по автоматизации предприятий нефтегазовой отрасли

Компания СИБИНТЕК берет на себя задачи по автоматизации предприятий нефтегазовой отрасли

На НК НПЗ определили лучших лаборантов химанализа

На НК НПЗ определили лучших лаборантов химанализа

Роснефть открывает путь талантам

Роснефть открывает путь талантам

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5