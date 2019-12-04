Куйбышевский транспортный прокурор участвовал в форуме по предупреждению коррупции

Во вторник, 3 декабря, в Нижнем Новогороде состоялся Четвертый интерактивный открытый форум Приволжской транспортной прокуратуры на тему предупреждения коррупции.

В режиме видеоконференции из Самары участвовал Куйбышевский транспортный прокурор Дмитрий Гуртовой.

В Самаре в форуме в формате видеоконференции участвовали также первый проректор СамГУПС Виталий Асабин, проректор по учебной работе вуза Андрей Булатов, замдиректора самарского филиала ВГУВТ Анатолий Федотов и несколько студентов.

О результатах надзорной деятельности прокуратуры по противодействию коррупции участников форума проинформировал старший помощник Приволжского транспортного прокурора Кирилл Бирюков. По его словам, во время проверок прокуроры обнаружили факты представления неполных или недостоверных сведений о доходах. Также есть нарушения работодателями порядка уведомления полиции, таможенных, надзорных и контролирующих органов о трудоустройстве их бывших сотрудников. Юридические и должностные лица, нарушившие антикоррупционный закон, привлечены к административной ответственности. С пятью вновь принятыми сотрудниками расторгли трудовые договоры, которые изначально заключили с нарушениями.

Кирил Бирюков отметил, что прокуратура пресекает нарушения антикоррупционного законодательства о недопущении конфликта интересов, в том числе при реализации госслужащими контрольно-надзорных функций.

Так, прокуратура приняла меры в отношении ректора СамГУПС, допустившего нарушения. Теперь учредитель назначил нового ректора.

Предметом дискуссии стали предложения транспортной прокуратуры, уже реализованные в ряде вузов, об использовании аудио- и видеозаписи при проверке преподавателями знаний студентов.