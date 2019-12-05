К 2035 г. появится скоростная трасса "Самара - Саратов - Волгоград - Краснодар"

Госкомпания "Автодор" разработала концепцию развития "опорной сети" автодорог России до 2035 г., в рамках которой появится новая трасса Самара — Саратов — Волгоград — Краснодар, пишет kommersant.ru.

Концепцию перспективной опорной сети автодорог до 2035 года госкомпания "Автодор" представила на профильной конференции. Ранее документ анонсировал глава Минтранса Евгений Дитрих. Концепция разрабатывалась с Росавтодором и Аналитическим центром при правительстве РФ.

Сеть будет состоять из платных и бесплатных дорог федерального и регионального назначения. Ряд планируемых магистралей уже упомянуты в "дорожной" части комплексного плана развития и расширения магистральной инфраструктуры (нацпроект с финансированием в 6,3 трлн руб.). В него входят международный коридор Европа—Западный Китай (состоит из М11, строящихся ЦКАД, М12 Москва—Казань, ответвления в сторону Самары, Оренбурга до границы с Казахстаном), а также обходы 12 городов.

Первый блок концепции — планы по строительству автодорог для обхода столичного региона. К 2035 г. появится магистраль, которая соединит М11 (в районе Окуловки), Ярославль, Кострому, Кировск и Пензу, включив в себя существующие дороги, которые будут расширены. По схожему сценарию появится новая трасса Самара — Саратов — Волгоград — Краснодар. Реконструкция дорог к 2035 году планируется по направлению Саратов — Тамбов — Орел — Смоленск — Псков — Санкт-Петербург, Тамбов — Арзамас и Саратов — Арзамас.

Второй блок — дороги юга России и черноморского побережья. До 2030 г. на базе существующей сети появится магистраль Дербент — Махачкала — Грозный — Нальчик, которая в обход Краснодара вольется в М4 "Дон". Будут реконструированы и расширены дороги от Волгограда через Астрахань в Грозный.

Еще одно направление — новая дорожная сеть на востоке. К 2030 г. появится новая трасса от Набережных Челнов до Екатеринбурга. К 2035 г. до первой категории доведут дорогу от Екатеринбурга до Тюмени, Омска, Новосибирска, Кемерово с продолжением в сторону Хабаровска. Итогом станет магистраль, которая свяжет Санкт-Петербург и Дальний Восток. В самом дальневосточном секторе к 2035 г. планируется новая дорога между Комсомольском-на-Амуре, Хабаровском и Владивостоком.