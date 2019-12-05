В Школе межнациональных коммуникаций рассказали об успешной интеграции в теории и на практике

В Межвузовском гуманитарном музейном центре Самарского университета прошло шестое занятие Школы межнациональных коммуникаций #ШМК2019. Гостями встречи стали доктор политических наук, профессор кафедры философии Самарского государственного технического университета Наталья Мухаметшина и создатель популярной в Самаре сети грузинской кухни Puri Гига Каховский.

Эксперт Наталья Мухаметшина поделилась со слушателями #ШМК2019 результатами недавнего социологического исследования в отношении мигрантов из государств Закавказья и Центральной Азии в Самарской области. Участникам встречи было интересно узнать, насколько мигрантам в самарском регионе удается сохранить элементы своей национальной культуры и выстроить успешное взаимодействие с местными жителями. В качестве критериев в исследовании были обозначены такие параметры, как этнический стиль в интерьере дома, регулярное использование национальной кухни, знание и исполнение народной музыки и песен, использование родного языка при чтении периодики и в общении с родственниками и земляками, оценка "тесноты" общения с русскими друзьями, соседями, коллегами, участие в политической жизни, российский патриотизм и др.

Профессор Мухаметшина также обозначила несколько возможных сценариев в контексте миграции: ассимиляция (потеря этносом своих отличительных черт, их замена чертами, заимствованными у другого этноса), анклавизация (сохранение этносом своей идентичности в рамках определенной территории, с высокой этнической концентрацией, характерной культурной самобытностью и экономической деятельностью) и интеграция (сохранение черт этнической идентичности в условиях успешной социализации в принимающем обществе). Именно третий сценарий является наиболее гармоничным — и с точки зрения интересов самих мигрантов, и местного населения, и сверхзадачи миграционной политики государства.

Примечательно, что второй участник встречи и герой #ШМК2019 Гига Каховский как раз является примером человека, успешно интегрировавшегося в инокультурную среду. Создатель популярной в Самаре сети грузинской кухни Puri рассказал участникам встречи о личном опыте межнационального общения в Самаре, в России и в Грузии, о своем становлении в условиях новой социальной, экономической и культурной среды, о развитии любимого дела. Знакомство жителей русского города с грузинскими блюдами для него — не только вопрос личного и профессионального интереса, но также и целенаправленная деятельность по сохранению своей национальной культуры. Приверженность национальному наследию в его случае проявляется и в самом основном маркере, определяющем нацию: Гига в совершенстве владеет грузинским языком, регулярно использует его как в устной, так и в письменной речи.

Основной состав команды Puri — грузины. В трех заведениях сети, работающих в нашем городе, можно попробовать теперь уже многим известные блюда: хачапури, сациви, чахохбили, лобио, хинкали, приготовленные по классическим грузинским рецептам. Однако, как отметил Гига, он и его команда постоянно совершенствуют способ приготовления блюд, используя кулинарные традиции других народов, в частности — Италии и Испании. При этом удается реализовать важные гастрономические задачи: сохранение наиболее полезных свойств продукта, создание интересных оттенков вкуса при помощи грузинских специй, минимальное использование жарки, масла и проч. Таким образом, наш гость на примере своего дела показал эффективность сочетания культурного опыта разных народов.

Следующее занятие Школы межнациональных коммуникаций состоится 5 декабря. На нём участникам #ШМК2019 будет предложено обобщить опыт предыдущих встреч проекта, приняв участие в двух практических играх: "Я — бренд. Звезда по имени Солнце" и "Эмоциональный интеллект". Игры направлены на определение своей личной уникальности для реализации себя в деле и в сотрудничестве с другими людьми как в межнациональном общении, так и в условиях своей социокультурной среды. Встреча пройдет по адресу: Межвузовский гуманитарный музейный центр Самарского университета, ул. Академика Павлова, 1, корпус 22в. Начало встречи в 18:00. Вход свободный.

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