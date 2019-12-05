Дмитрий Азаров заручился поддержкой Минсельхоза РФ в инвестиционных проектах АПК

В четверг, 5 декабря, в Москве губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с министром сельского хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым. Стороны обсудили предварительные итоги сельскохозяйственного года, ход реализации федеральных программ и нацпроектов, инициированных президентом страны Владимиром Путиным, а также возможность поддержки крупных инвестиционных проектов.

"Для нас крайне важно сверить часы по итогам текущего года и обсудить совместные планы на 2020 год", — отметил Дмитрий Азаров в начале встречи и поблагодарил Дмитрия Патрушева за поддержку, оказываемую министерством нашему региону.

В этом году при средней урожайности 17,4 ц/га аграрии Самарской области собрали с полей, общая площадь которых более 2 млн га, 1,8 млн т зерна. Этот объем полностью покрывает потребность региона в зерне, а также позволяет осуществлять экспортные поставки. При этом впервые в губернии прогнозируется рекордный урожай подсолнечника — порядка 1 млн т. Также выращено более 127 тыс. тонн овощей.

"По всем направлениям мы успешно выполнили все показатели, которые были отражены в подписанном соглашении между Самарской областью и Министерством сельского хозяйства РФ, — подчеркнул руководитель области.

Глава региона рассказал Дмитрию Патрушеву о том, что в Самарской области продолжается реконструкция и строительство новых мелиоративных систем — только в этом году были проведены работы на площади 3,4 тыс. га.

Дмитрий Азаров также доложил о том, что в этом году уже более 30% земель обрабатывается с применением технологий точного земледелия. Кроме того, на 20% пашни используется GPS-мониторинг. Регионом просубсидирована покупка свыше 250 единиц высокотехнологичного оборудования. По словам губернатора, это не просто требование времени — цифровизация обеспечивает дополнительные конкурентные преимущества отрасли, повышая урожайность и сокращая затраты аграриев.

Поднимался вопрос поддержки производителей сельскохозяйственной техники, которые работают в Самарской области — "Пегас-Агро", "Евротехника" и "Сельмаш".

"Мы рассчитываем, что до конца текущего года все меры поддержки нашим ведущим предприятиям будут оказаны, — все заявки уже направлены в министерство, — отметил Дмитрий Азаров. — Уверен, что те планы на будущий год, которые есть у наших производителей, также будет поддержаны и реализованы".

Особое внимание стороны уделили развитию отрасли животноводства. "Мы видим большой потенциал развития отрасли, и на этом делаем акцент. У нас заключено соглашение с холдингом "Эко-Нива" по строительству трех животноводческих ферм по производству молока с общей численностью 10,5 тыс. голов", — отметил губернатор.

Уже весной следующего года в Клявлинском районе начнется строительство первой крупной фермы в рамках реализации соглашения между Правительством региона и "Эко-Нива-АПК Холдинг". Напомним, документ был подписан в августе этого года между губернатором и гендиректором корпорации. Объем вложений со стороны холдинга — порядка 12 млрд рублей. Это самые крупные инвестиции за последние десятилетия в сельское хозяйство Самарской области.

Губернатор обратил внимание министра на необходимость поддержки со стороны федерального центра отрасли птицеводства, содействие в поисках потенциального инвестора. "Достигнута предварительная договоренность о поддержке проектов, реализуемых в Самарской области, как в сфере молочного животноводства, так и птицеводства, что очень важно", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Отдельное внимание уделено строительству Сергиевской птицефабрики. Регион уже разработал ряд вариантов достройки фабрики, в том числе с использованием механизмов государственно-частного партнерства, которые будут выгодны как потенциальным инвесторам, так и региону. Дмитрий Азаров заручился поддержкой Министерства сельского хозяйства по поиску потенциального инвестора.

Губернатор Самарской области также проинформировал главу федерального Минсельхоза о ходе реализации федеральных проектов "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации" и "Экспорт продукции АПК". По словам Дмитрия Азарова, плановый показатель для региона на текущий год — $220 млн — выполнен в полном объеме. При этом перед регионом стоят задачи по вовлечению к 2024 году почти 900 человек в субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства.

Дмитрий Азаров отметил, что с 2014 года в регионе реализуется государственная программа "Устойчивое развитие сельских территорий", благодаря которой были построены десятки дорог, социальных объектов и тысячи квадратных метров жилья. Со следующего года эта работа продолжится по госпрограмме "Комплексное развитие сельских территорий". Губернатор отметил, что каждый район области имеет четкую программу развития, которая составлялась на основе предложений самих жителей.

В завершении встречи губернатор пригласил министра сельского хозяйства России принять участие в торжествах, посвященных вековому юбилею Самарского государственного аграрного университета. Свое столетие вуз отметил уже 20 декабря.

"Все вопросы, которые мы сегодня обсуждали, находятся в зоне моего постоянного внимания. И я рад отметить то, что поддержка Самарской области со стороны Министерства сельского хозяйства РФ сегодня есть, и она беспрецедентная", — подвел итоги встречи Дмитрий Азаров.