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Муниципалитеты Власть и политика

Приняты изменения в Генеральный план Самары

САМАРА. 5 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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5 декабря дума Самары приняла изменения в Генеральный план города. Поправки связаны с зонированием территории парка "60 лет Советской власти" в Кировском районе. Вместо общественно-деловой зоны здесь будет зона рекреации. Принятое решение позволит не просто сохранить зеленое пространство, но и развивать его инфраструктуру.

Также изменения касаются садовых некоммерческих товариществ. Сегодня в городе действует 103 СНТ. У половины из них земля попадает в зоны, не предполагающие ведение садоводства. Поправки позволят установить на территории всех СНТ зону Р-5, что решит проблемы дачников, дав им право оформить в собственность свои участки.

Подробности читайте в номере "ВК" от 6 декабря.

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