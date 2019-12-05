Приняты изменения в Генеральный план Самары

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5 декабря дума Самары приняла изменения в Генеральный план города. Поправки связаны с зонированием территории парка "60 лет Советской власти" в Кировском районе. Вместо общественно-деловой зоны здесь будет зона рекреации. Принятое решение позволит не просто сохранить зеленое пространство, но и развивать его инфраструктуру.