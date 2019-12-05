Приняты изменения в Генеральный план Самары

5 декабря дума Самары приняла изменения в Генеральный план города. Поправки связаны с зонированием территории парка "60 лет Советской власти" в Кировском районе. Вместо общественно-деловой зоны здесь будет зона рекреации. Принятое решение позволит не просто сохранить зеленое пространство, но и развивать его инфраструктуру.
Также изменения касаются садовых некоммерческих товариществ. Сегодня в городе действует 103 СНТ. У половины из них земля попадает в зоны, не предполагающие ведение садоводства. Поправки позволят установить на территории всех СНТ зону Р-5, что решит проблемы дачников, дав им право оформить в собственность свои участки.
Подробности читайте в номере "ВК" от 6 декабря.