Бюджет Самары принят во втором чтении

Сегодня самарские депутаты приняли бюджет города на ближайшие три года во втором чтении. После первого обсуждения документ был доработан с учетом поправок. Предложенные депутатами изменения преимущественно носят социальный характер. Итоговый вариант документа направлен на ведение эффективной социальной политики и обеспечение роста экономики.

Первое чтение бюджета города на 2020-й и 2021–2022 годы состоялось на пленарном заседании Думы Самары 19 ноября, второе — 5 декабря. Во время итогового рассмотрения документа руководитель департамента финансов Самары Оксана Данилова сообщила, что муниципальный бюджет запланирован бездефицитным — доходная часть равна расходной и в 2020 году составит 18,065 млрд рублей. Основными источниками доходов по-прежнему остаются налог на доходы физических лиц, земельный налог, налог на имущество граждан и доходы от использования муниципального имущества. Собственные доходы Самары в 2020 году запланированы на 5% больше по сравнению с первоначальной редакцией бюджета 2019 года.

Почти половина ресурсов будет направлена на образование, культуру, спорт и социальную политику — 44%. Наиболее капиталоемким стал раздел "Образование" — 6,2 млрд рублей. Почти половину этой суммы составляет фонд оплаты труда. Помимо индексации учитываются повышение зарплат работникам дополнительного образования и доплаты молодым специалистам дошкольных учреждений. В 2020 году планируется начать строительство сразу четырех новых детсадов: в границах улицы Воронежской и переулка Юрия Павлова, в районе проспекта Кирова и улицы Стара-Загоры, на пересечении Московского шоссе и улицы Ташкентской, а также на улице Шверника. В микрорайоне Новая Самара в будущем году планируется достроить школу на 1200 мест.