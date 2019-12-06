Женский БК "Самара" обыграл "Динамо-2" - 73:40

Из Новосибирска женская "Самара" увозит двойную победу: "Динамо-2" было просто разгромлено — 73:40.

Позволив хозяйкам на равных продержаться в стартовом периоде, во втором наша команда начала уходить в отрыв. Попадания Людмилы Мальцевой и Яны Митрофановой, три подряд точные трехи от Екатерины Сафоновой и Ирины Архиповой — и двузначный перевес к середине четверти (31:18). А перед большим перерывом издали выстрелили Яна Митрофанова и Ирина Киселева — 39:20.

Перерыв ни "Самару" не сбил с пойманного ритма, ни соперницам встряхнуться не позволил: в третьей десятиминутке наша команда только наращивала преимущество, которое постепенно достигло "+31" (57:26 после попадания Виктории Трофимовой). Судьба матча была решена задолго до финальной сирены.

73:40 — очередная уверенная победа "Самары".