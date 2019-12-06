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Общество

Алиментщица из Безенчукского района получила штраф за попытку спрятаться от приставов за дверью

БЕЗЕНЧУК. 6 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В отделе судебных приставов Безенчуского района Самарской области на исполнении находится исполнительное производство о взыскании с гражданки Г. алиментов в пользу ее несовершеннолетнего сына. Поскольку женщина не являлась в отдел судебных приставов, игнорируя повестки о вызове на прием, судебным приставом-исполнителем вынесено постановление об осуществлении принудительного привода.

Исполняя постановление, приставы совершили выход по адресу должника. Дверь открыл супруг гражданки Г., который на вопросы о месте нахождения его жены ответил, что такой информацией не владеет. Однако за дверью квартиры послышались посторонние звуки, которые заставили приставов пройти внутрь, чтобы убедиться в достоверности слов мужчины.

Оказалось, что женщина в этот момент пряталась за дверью. На требование проехать в отдел, она ответила, что сегодня спала плохо, а потому ехать не может. Однако тот факт, что гражданка Г. не выспалась, не стал уважительной причиной для неявки в отдел, и должнице все же пришлось собраться и проехать с приставами.

Также за воспрепятствование законной деятельности должностных лиц судебными приставами по ОУПДС в отношении гражданки и гражданина Г. составлены протоколы по ст. 17.8 КоАП РФ. Суд признал супружескую пару виновной в административном правонарушении и назначил наказание каждому в виде административного штрафа в размере 1 тыс. рублей.

Всего за 11 месяцев текущего года судебными приставами по ОУПДС за воспрепятствование законной деятельности должностного лица в отношении правонарушителей составлено 586 протоколов по ст. 17.8 КоАП РФ.

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