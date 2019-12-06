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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

Кадровая политика АО "Транснефть - Приволга" отмечена наградой

САМАРА. 6 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "Транснефть - Приволга" стало победителем регионального этапа Всероссийского конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности в 2019 году" и заняло первое место в номинации "За развитие кадрового потенциала в организациях производственной сферы".

Награждение состоялось г. Самаре в рамках заседания областной трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Награду вручил первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов. АО "Транснефть - Приволга" на церемонии представлял заместитель генерального директора Азамат Хабибуллин.

АО "Транснефть - Приволга" и его филиалы реализуют активную внутрикорпоративную политику в области улучшения условий и охраны труда, развития социального партнерства, пропаганды здорового образа жизни сотрудников.

Предприятия-участники оценивались по таким критериям, как управление человеческими ресурсами организации, реализация социальных программ, поддержка молодых специалистов, распространение передового опыта, повышение квалификации, развитие корпоративной культуры.

На региональном этапе конкурса в Оренбургской области второе место в номинации "За развитие кадрового потенциала в организациях производственной сферы" завоевал филиал АО "Транснефть - Приволга" Бугурусланское районное нефтепроводное управление.

Какое событие, прошедшее в Самаре в 2019 году, вы считаете главным?

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