Самарский журналист Арменак Арутюнов стал победителем конкурса "Искусный глагол"

В Санкт-Петербурге 5 декабря наградили победителей конкурса для журналистов и СМИ в сфере культуры "Искусный глагол" им. В. Ю. Матвеева.

Самарский журналист Арменак Арутюнов не только стал лауреатом в номинации "Лучшая статья", но и получил специальный приз в почетной номинации "За вклад в культурную журналистику".

В 2019 г. в конкурсе приняли участие 238 журналистов из 22 городов, представив более 600 материалов. К традиционным городам-лидерам по числу победителей — Екатеринбургу и Омску — в этом году присоединилась Самара. Участниками итоговой церемонии награждения стали представители СМИ из 13 городов.