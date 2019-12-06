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Культура

Самарский журналист Арменак Арутюнов стал победителем конкурса "Искусный глагол"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 6 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Санкт-Петербурге 5 декабря наградили победителей конкурса для журналистов и СМИ в сфере культуры "Искусный глагол" им. В. Ю. Матвеева.

Самарский журналист Арменак Арутюнов не только стал лауреатом в номинации "Лучшая статья", но и получил специальный приз в почетной номинации "За вклад в культурную журналистику".

В 2019 г. в конкурсе приняли участие 238 журналистов из 22 городов, представив более 600 материалов. К традиционным городам-лидерам по числу победителей — Екатеринбургу и Омску — в этом году присоединилась Самара. Участниками итоговой церемонии награждения стали представители СМИ из 13 городов.

Конкурс профессионального мастерства "Искусный глагол" имени В. Ю. Матвеева учрежден в 2016 году по инициативе Государственного Эрмитажа, Благотворительного фонда Владимира Потанина и Екатеринбургского музея изобразительных искусств. Конкурс носит имя Владимира Юрьевича Матвеева, долгое время работавшего заместителем директора Государственного Эрмитажа по выставкам и развитию. Он внес значительный вклад в становление проекта "Большой Эрмитаж", который включает в себя создание центров-спутников музея в разных регионах России и мира.

Какое событие, прошедшее в Самаре в 2019 году, вы считаете главным?

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