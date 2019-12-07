Главврач больницы, где отказались снимать гипс пациенту, принес извинения

Самарец, который обращался к депутату Госдумы РФ Александру Хинштейну с просьбой организовать проверку в поликлинике №15 на ул. Фадеева, 56а из-за отказа врачей снимать гипс, сообщил, что ему принесли извинения.

Напомним, что 5 декабря мужчина написал в Twitter, где рассказал, что врачи не стали снимать гипс инвалиду, сославшись на то, что это "не входит в наши обязанности".

"Сегодня утром звонил главврач. Принесла извинения за данную ситуацию и предложила провести все необходимые мероприятия. Сейчас на дом будет выезд завхирургического отделения", - пишет самарец.

"Главврач взял ситуацию под свой контроль, хочу выразить благодарность за оперативность и вовлеченность. Будет назначено лечение и соответствующий контроль. Спасибо так же всем участникам, благодаря которым ситуация осветилась", - говорится в микроблоге.

Александр Хинштейн тоже прокомментировал "ветку", написав "И обязательно наказать виновных!".