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Главврач больницы, где отказались снимать гипс пациенту, принес извинения Самарец просит провести проверку по факту того, что врачи заставили снимать гипс самостоятельно Отрадненская больница годами проводила диспансеризацию "мертвых душ" Как защитить себя от мышиной лихорадки Прокуратура проверит жалобы граждан в связи с отказом самарских частных клиник делать аборты

Здравоохранение Общество

Главврач больницы, где отказались снимать гипс пациенту, принес извинения

САМАРА. 7 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарец, который обращался к депутату Госдумы РФ Александру Хинштейну с просьбой организовать проверку в поликлинике №15 на ул. Фадеева, 56а из-за отказа врачей снимать гипс, сообщил, что ему принесли извинения.

Напомним, что 5 декабря мужчина написал в Twitter, где рассказал, что врачи не стали снимать гипс инвалиду, сославшись на то, что это "не входит в наши обязанности".

"Сегодня утром звонил главврач. Принесла извинения за данную ситуацию и предложила провести все необходимые мероприятия. Сейчас на дом будет выезд завхирургического отделения", - пишет самарец. 

"Главврач взял ситуацию под свой контроль, хочу выразить благодарность за оперативность и вовлеченность. Будет назначено лечение и соответствующий контроль. Спасибо так же всем участникам, благодаря которым ситуация осветилась", - говорится в микроблоге. 

 Александр Хинштейн тоже прокомментировал "ветку", написав "И обязательно наказать виновных!".  

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