Молодежный состав БК "Самара-2" обыграл УНИКС-2 — 86:62, сообщает пресс-служба клуба.

Уже к середине первого периода самарцы добились двузначного преимущества — 18:7 после трехи Олега Черепанова. Результативная игра принесла к концу четверти "+19" (28:9). Но в начале второй хозяева заметно притормозили в нападении: всего 2 очка за четыре с лишним минуты. Казанцы подобрались на 12-очковую дистанцию (32:20) — но 6 очков подряд от Данилы Чикарева немного встряхнули нашу команду. А перед большим перерывом трехи тех же Чикарева и Черепанова довели разницу до "+20" — 46:26.

Отдохнув, "Самара" продолжила отрываться в счете. По-прежнему исправно набирал очки Данила Чикарев, отметился в протоколе Максим Власов, под конец третьего периода пару раз "взорвался" Кирилл Фролов — без видимых усилий хозяева добились преимущества в 30+ (70:38 перед заключительным периодом). И только концовку казанцы провели чуть собраннее и точнее, оставив за собой четвертую десятиминутку.

86:62 — победа "Самары-2".