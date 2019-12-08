На ремонт музея им. Алабина из федерального бюджета будет выделено более 299 млн руб. до 2022 года

Правительство России выделило 3,5 млрд руб. на реновацию региональных и муниципальных учреждений культуры. В списке объектов - музей им. П.В. Алабина.

Из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в рамках

федерального проекта "Культурная среда" национального проекта "Культура" на капитальный ремонт здания ГБУК "Самарский областной историко-краеведческий музей им. П.В. Алабина" в 2021 г. будет выделено 53,42 млн руб., в 2022 - чуть более 246 млн рублей.

Срок ввода здания в эксплуатацию - 2022 год.