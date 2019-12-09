Три свиноводческих хозяйства Самарской области запросили бюджетную поддержку

Официальное обращение, содержание которого демонстрирует глубину проблем, коснувшихся всей свиноводческой отрасли, производители направили в правительство Самарской области, руководству губернской думы и лично губернатору Дмитрию Азарову в конце ноября 2019 года. Оно подписано директорами трех крупнейших производителей свинины в регионе — ООО "Центр-Резерв" (5,5 тыс. тонн свинины в год) Евгением Лопатиным, АО "Северный ключ" (5,2 тыс. тонн) Сергеем Денщиковым и ООО "Мясоагропром" (2,6 тыс. тонн) Айдыном Бадаловым, пишет "Самарское обозрение".

Указанные компании обеспечивают порядка 80% регионального производства свинины. Все они в 2019 г. столкнулись с резким падением закупочных цен на свою продукцию — они снизились со 115 до 80 рублей за килограмм. Между тем все предпринимаемые производителями усилия по снижению себестоимости производства не способны обеспечить подобную динамику.

В условиях сильной кредитной нагрузки, растущих инфраструктурных тарифов и необходимости вкладываться в развитие технологической цепочки точка безубыточности свиноводческого бизнеса колеблется у отметки в 90 рублей за килограмм мяса.

Кризис свиноводческой отрасли вообще никак не повлиял на розничное ценообразование. Согласно данным "Самарастата", розничные цены на свинину (кроме бескостной) довольно стабильны. В декабре 2017 г. они находились у отметки в 238,78 руб. за килограмм, в декабре 2018-го поднялись до 273,52 руб., в августе 2019-го скорректировались до 258,04 рубля. В октябре средняя цена составляла 257 рублей, бескостной свинины — 364 рубля.

Это означает, что от ценового дисбаланса выиграли исключительно посредники. Собственно об этом же открыто говорят и подписанты обращения: "Цена реализации свинины в торговых сетях и на рынках снизилась незначительно, что говорит о перераспределении прибыли в цепочке в пользу переработчиков и торговцев".

Как пишет издание, долгое время свиноводы пытались справиться с ситуацией самостоятельно, но проблема достигла сейчас такого масштаба, что им пришлось обратиться за государственной поддержкой. Иначе уже в декабре может стартовать процесс постепенного снижения объемов производства вплоть до полной остановки весной 2020 года.

Это, в свою очередь, чревато крайне негативными последствиями и для территорий, где работают свинокомплексы (их сотрудники — а таковых более тысячи — останутся без работы), и для губернии в целом. Поскольку налоговые отчисления трех предприятий в бюджеты всех уровней достигают 170 млн рублей в год.

А если остановятся региональные производители свинины, место их продукции на рынке займет привозное мясо. Что, в силу удлинения логистической цепочки, автоматически подстегнет к повышению розничные цены.

Предприниматели предлагают увеличить объем субсидий на килограмм произведенной продукции до 20 рублей. Поскольку сейчас региональные предприятия производят порядка 16 тыс. тонн свинины, такая мера потребует ассигнований порядка 320 млн рублей. Параллельно авторы обращения предлагают продлить действие областной программы компенсации расходов на приобретение кормов до конца 2020 года.

Эта поддержка требуется аграриям именно на пике дисбаланса рынка, они не ожидают, что она будет носить постоянный характер. Стабилизировав ситуацию, они рассчитывают увеличить объем выпускаемой продукции на 15%, перестроив свой бизнес и сделав его менее зависимым от посредников.

Обращение свиноводов уже встретило позитивную реакцию во властных структурах. Как сообщил "Самарскому обозрению" председатель комитета по сельскому хозяйству регионального парламента СГД Александр Живайкин, в думе письмо получили.

"После его рассмотрения мы направили запрос в областной минсельхоз с просьбой дать свою оценку ситуации в отрасли, а также расчетов по возможности увеличения господдержки свиноводам. В этом нет ничего плохого. Весь мир поддерживает собственных агропроизводителей. Это же вопрос собственной продовольственной безопасности", — подчеркнул Живайкин.

Он отметил, что реакции минсельхоза ждут в ближайшее время. "Главное — не допустить остановки предприятий", — резюмировал Живайкин.