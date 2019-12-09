Выбирая банк, стоит присмотреться к тем, кто учитывает предпочтения клиентов

В октябре АО ЮниКредит Банк отметил 30 лет работы на российском рынке финансовых услуг. Сегодня это 100 офисов по всей стране, представительство в Республике Беларусь и лидерство в первой сотне надежных банков России по версии Forbes. О выборе банков клиентами, главных итогах и тенденциях развития банковских сервисов в 2020 году, а также клиентских предпочтениях мы беседуем с коммерческим директором региона "Поволжье" ЮниКредит Банка Андреем Колесовым.

Эффективные бизнес-процессы

— Каждый юбилей — это новая веха в истории банка. Какие главные итоги для себя вы можете подвести именно в ПФО? Какие достижения считаете самыми важными?

— Думаю, что независимо от того, в каком регионе мы работаем, в первую очередь мы представляем ЮниКредит Банк. Свой 30-летний юбилей крупнейший в России банк с участием иностранного капитала встречает в отличной компании. Он занимает 8-е место в рейтинге ИНТЕРФАКС-100 по объему активов по результатам 3-го квартала 2019 года и возглавляет рейтинг 100 надежных банков России — 2019 по версии Forbes. Очевидно, что мы — часть одной большой команды и вносим свой вклад в показатели и достижения банка в целом.

— Ощущаете ли вы какие-либо принципиальные изменения на рынке кредитования малого и среднего бизнеса? Что сегодня банк предлагает предпринимателям? Каковы конкурентные преимущества вашего банка в этом сегменте рынка?

— Если говорить в целом об эволюции предпочтений предпринимателей, то можно выделить два основных тренда. В частности, при оплате расчетно-кассового обслуживания практически все наши клиенты сегмента МСБ используют пакетные предложения. Это позволяет предпринимателям зафиксировать и четко понимать свои расходы в обслуживающем банке и не переплачивать за ненужные опции. При этом даже базовый тариф "Мой старт" покрывает простые нужды небольших компаний и индивидуальных предпринимателей: открытие и ведение счета, подключение к онлайн-программам.

Второе направление — повышение требований клиентов к качеству и удобству банковского сервиса. Качественная и быстрая работа мобильного приложения, время принятия решения и проведения платежей, качественная служба поддержки выходят на первый план. Это все общие рыночные тенденции, с которыми наш банк идет в ногу.

Но для себя мы выделяем еще и третье направление: помимо работы над уровнем удовлетворенности наших клиентов мы постоянно запускаем новые акции или тарифные планы. Так, например, для клиентов, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность, мы запустили новый тарифный план "Мой ВЭД", позволяющий существенно экономить на обслуживании валютных контрактов и курсах купли-продажи иностранной валюты.

Наше предновогоднее предложение позволяет подключить самый популярный тариф — "Мой бизнес" со скидкой 50% на 6 месяцев. И мы запустили акцию "В новый год — в новый офис" с привлекательной ставкой по коммерческой ипотеке.

— На какие схемы финансирования малый бизнес самарского региона предъявляет спрос?

— Могу сказать, что у нас в портфеле есть все типы кредитов (от оборотных до инвестиционных) и гарантий, которые предоставляются на привлекательных условиях. Какой-то специфики самарского региона в данном случае мы не наблюдаем. Несмотря на то что предпринимателям сейчас нелегко, потребность в различных видах кредитования есть, и мы готовы ее удовлетворить. Время принятия решения по выдаче кредита или гарантии для сегмента малого и среднего бизнеса в нашем банке в среднем не более двух недель с момента предоставления полного пакета документов. И, к слову, основной портфель кредитов региона "Поволжье" составляют инвестиционные кредиты.

Банк в один клик

— Каким вы видите новое молодое поколение клиентов? Насколько для этого клиентского сегмента актуально развитие дистанционных мобильных сервисов? И что ваш банк делает в этом направлении?

— Потребность в дистанционных мобильных сервисах не зависит от поколений — удобство, скорость и комфорт проведения операций ценят наши клиенты всех возрастов. Наше мобильное приложение позволяет узнавать о персональных предложениях по всем видам кредитов, кредитных карт, депозитов и дистанционно их оформить или подать заявку. Держатели наших дебетовых или кредитных карт могут в разделе "бонусы" мобильного приложения выбрать повышенный Cash Back (кэшбэк) по ряду операций по картам, бесплатно пополнить карты с карт других банков, получать информацию о структуре своих расходов в виде графиков и многое другое.

Мы отмечаем, что, несмотря на постоянный прирост активных клиентов в нашем банке, количество посещающих офис постепенно снижается. И это говорит о том, что наши дистанционные сервисы помогают нашим клиентам получать все необходимые услуги без визита в офис, а в несколько "кликов" на своем смартфоне.

— Отмечаете ли вы повышение финансовой грамотности населения? Если да, то в чем это проявляется?

— Самый явный признак повышения грамотности, на мой взгляд, — рост популярности безналичных расчетов. Раньше многие боялись платить картами и использовали их только для получения наличных денежных средств в банкоматах. Сейчас по данным Банка России оплата картами товаров и услуг только за прошлый год увеличилась более чем на 30%. Все поняли, что карты — это не страшно, а удобно и даже доходно. В частности, карты ЮниКредит Банка позволяют зарабатывать Cash Back в виде повышенного вознаграждения за заправку на АЗС, оплату общественного транспорта, такси. Есть специальная карта AIR (воздух) для путешествующих на дальние расстояния, которая позволяет накапливать мили при приобретении авиа- и ж/д-билетов, бронировании отелей и даже при покупках в магазинах Duty Free.

Довольные клиенты

— Главное правило грамотного инвестирования — не складывать "все яйца в одну корзину". Какие возможности для инвестирования предлагает ЮниКредит Банк?

— В условиях постоянного снижения доходности банковских вкладов у наших клиентов появляется потребность в альтернативных продуктах, которые позволяют получать высокую доходность, но не рисковать своими деньгами. К подобного рода продуктам относятся инвестиционное и накопительное страхование жизни.

Накопительное страхование пользуется популярностью у родителей, т. к. позволяет в течение длительного срока (5-10 лет) аккумулировать средства для значимого события в жизни ребенка: оплата обучения в вузе, первоначальный взнос на ипотеку, подарок на бракосочетание и т. п. При этом продукт позволяет получить налоговый вычет в размере 13% с каждого взноса, не превышающего 120 000 рублей. Какой вклад даст такую доходность?

В свою очередь новый виток эволюции инвестиционного страхования жизни позволяет нашему банку предлагать клиентам фиксированный в договоре купонный доход, превышающий текущие ставки по вкладам примерно в 1,5-2 раза. При этом в отношении средств клиента действует механизм юридической и страховой защиты, чего вклады не предусматривают.

Про классические вклады мы тоже не забываем, запустили к 30-летию банка вклад "Растем вместе" со ставкой до 6,5% годовых.

Таким образом, мы помогаем клиентам сформировать сбалансированную инвестиционную корзину с повышенной доходностью. При этом размер инвестиций от 1,5 млн рублей позволяет получить еще один предновогодний бонус в виде премиальной карты с бесплатным ежемесячным обслуживанием и Cash Back по тратам в ресторанах, кафе и на развлечения до 30% на 3 месяца.

— В России наметился тренд на снижение ставок по ипотеке. Какие условия ваш банк предлагает для самарских семей?

— Мы работаем на рынке и первичного (новые квартиры от застройщиков), и вторичного жилья. Поток клиентов, желающих получить ипотеку в нашем банке, на протяжении нескольких лет только увеличивается. И мы приготовили предновогодний подарок всем нашим клиентам — снижение ставки по ипотеке. Он заключается в том, что можно получить очень привлекательную ставку по ипотечному кредиту при выходе на сделку до конца текущего года.

— Какую долю в пакете услуг занимают зарплатные проекты? Какие допсервисы и бонусы ваш банк предлагает для привлечения "зарплатников"?

— Наши зарплатные проекты очень удобны для компаний — их реализация не требует от компании ни финансовых, ни временных затрат — выгрузки, постановка карт на выпуск происходят автоматически. И выдача карт происходит в одно посещение компании сотрудниками банка. Сотрудники получают карту Gold (золото), которая предусматривает не только отсутствие комиссий за СМС-информирование, безналичные переводы на счета в другие банки, но и снятие средств в банкоматах любых банков, а также Cash Back в размере до 3%! Но и это еще не все: после первого перечисления заработной платы открывается возможность получить любой вид кредита на льготных условиях, в том числе для рефинансирования текущей задолженности.

— Какие задачи стоят перед банком на ближайшее будущее?

— Думаю, что глобальные задачи не претерпят существенных изменений по сравнению с теми, что были в предыдущие 30 лет нашего существования: мы должны быть для наших клиентов банком №1 не только по номеру нашей лицензии, но и по выбору качественных продуктов, услуг и сервиса.