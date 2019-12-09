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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

АО "Транснефть - Приволга" завершило плановые работы на площадочных объектах и магистральных нефтепроводах

САМАРА. 9 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "Транснефть - Приволга" завершило плановые ремонтные работы на линейной части магистральных нефтепроводов (МН) Муханово — Куйбышев, Бавлы — Куйбышев, Кротовка — Куйбышев, Куйбышев — Тихорецк и на площадочных объектах. Работы проводились на территории Оренбургской и Самарской областей.

Во время плановой 58-часовой остановки МН Муханово — Куйбышев специалисты Бугурусланского районного нефтепроводного управления (РНУ) вырезали четыре дефекта на линейной части. Во время плановой остановки МН Кротовка — Куйбышев заменена задвижка на 71 км линейной части нефтепровода.

Бригада центральной ремонтной службы Бугурусланского РНУ заменила задвижку на резервной нитке подводного перехода МН Бавлы — Куйбышев через реку Б. Кинель. Работы выполнены в течение 40 часов без остановки транспортировки нефти по основной нитке МН Бавлы — Куйбышев.

На нефтеперекачивающей станции (НПС) "Самара-1" специалисты Самарского РНУ провели демонтаж временного фильтра системы измерения количества нефти.

Комплекс работ выполнен в рамках программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта АО "Транснефть - Приволга" с целью модернизации оборудования и обеспечения надежности функционирования магистральных нефтепроводов.

В настоящее время нефтепроводы работают в плановом режиме.

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