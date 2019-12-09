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Муниципалитеты Экономическая политика

В развитие сельских территорий в регионе вложат около 20 млрд рублей

САМАРА. 9 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Правительство Самарской области утвердило государственную программу по комплексному развитию сельских территорий на 2020 - 2025 годы. Общий объем финансирования программы за счет средств регионального бюджета должен составить 19,5 млрд рублей.

11,8 млрд руб. из них областные власти ожидают получить из федерального бюджета, 116,69 млн руб. - из дорожного фонда региона. За счет местных бюджетов на реализацию программы планируется потратить 996,1 млн руб., за счет внебюжетных источников — 2,8 млрд рублей.

На 2020 г. паспорт программы предусматривает финансирование из областного и федерального бюджетов на уровне 3,16 млрд руб., из местных бюджетов — 164,37 млн, за счет внебюджетных источников — 426,5 млн рублей.

В рамках реализации программы планируется повысить объемы ежегодно вводимого жилья, предоставлять жителям сельских территорий ипотечные кредиты по льготной ставке, благоустраивать территории, увеличить количество работников, обучающихся в вузах Минсельхоза, повысить уровень газификации жилых домов и уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой.

Так, власти считают, что удельный вес общей площади жилых помещений, оборудованных всеми видами благоустройства, должен с 2019 до 2030 г. вырасти с 31,6% до 45%.

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